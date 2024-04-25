Türkiye’nin milli katmanlı hava savunma strateji! Havada kuş uçurtmayacak sistem: Gök kubbe

Yerli ve milli hava savunma sistemleri; Hisar A+, Hisar O+, Siper, Korkut, Gökdeniz ve Sungur... Gök Kubbe adı altında toplanan bu hava savunma sistemleri geniş bir tehdit yelpazesine karşı üstün savunma yetenekleri sunuyor. Gelin şimdi bu katmanlı hava savunma sistemlerini yakından tanıyalım...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN