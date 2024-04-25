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Türkiye’nin milli katmanlı hava savunma strateji! Havada kuş uçurtmayacak sistem: Gök kubbe

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 25.04.2024 15:24
Yerli ve milli hava savunma sistemleri; Hisar A+, Hisar O+, Siper, Korkut, Gökdeniz ve Sungur... Gök Kubbe adı altında toplanan bu hava savunma sistemleri geniş bir tehdit yelpazesine karşı üstün savunma yetenekleri sunuyor. Gelin şimdi bu katmanlı hava savunma sistemlerini yakından tanıyalım...
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