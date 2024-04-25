Meclis bahçesine taşınan kavganın perde arkası A Haber'de! DSP Gen. Bşk. Aksakal: "Sakık tehdidin yanında fiziki saldırı teşebbüsünde bulundu"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile TBMM 23 Nisan özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tartışması TBMM bahçesine taştı. DEM Partili Sakık, DSP Genel Başkanı Aksakal'a "Sen terbiyesizsin. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" derken, Aksakal ise Sakık'a "Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" diye cevap verdi. Meclis sıralarında başlayıp TBMM bahçesine kadar taşınan kavganın perde arkasını DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o perde arkasının detayları…

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