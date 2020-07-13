Şehit Cengiz Polat'ın babası Fikret Polat 15 Temmuz gecesini anlattı: "Gidip abdest aldı namaz kılacaktı"

Şehit Cengiz Polat'ın babası Fikret Polat o gece yaşananları anlattı: "Evladım işten gelmiş uyuyordu, uçakların sesine uyandı. Gidip abdest aldı namaz kılacaktı, camdan sokağa baktı televizyonu açtı. Televizyonda Başkan Erdoğan'ın çağrısını görünce arkadaşını telefonla aradı ve sokağa fırladı. Saat 10'da evden çıktı gece 2 buçukta morgda bulduk"

"GİDİP ABDEST ALDI NAMAZ KILACAKTI"

Şehit Cengiz Polat'ın babası Fikret Polat o gece yaşananları anlattı: "Evladım işten gelmiş uyuyordu, uçakların sesine uyandı. Gidip abdest aldı namaz kılacaktı, camdan sokağa baktı televizyonu açtı. Televizyonda Başkan Erdoğan'ın çağrısını görünce arkadaşını telefonla aradı ve sokağa fırladı. Arkadaşıyla birlikte belediye otobüsüne binip Kızılay'a gitmişler. Meclis'in ön tarafına helikopterler teröristleri indirmiş onlarda Meclis'i bahçesine girip oradan da arkadaşlarına yardıma gideceklermiş. 3 kişi birbirlerinin üzerine basarak duvardan atlamış bahçenin içerisine benim oğlum tam atlarken helikopterler vurmuş. Saat 10'da evden çıktı gece 2 buçukta morgda bulduk. Bir alim diyor ki 'Veren de O alanda O senden giden ne ki? Karşıdan telaşını görende zanneder ki bu can senindi.' bu laf çok büyük bir laf." diyerek duygularını dile getirdi. Acı baba bu sözleri söyledikten sonra sesi titredi, gözleri doldu ve konuşmaya devam edemedi.