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ANALİZ - Koronavirüse karşı dünyanın yardımına Türkiye koştu! Yardım bekleyen ülkeden yardım dağıtan ülkeye |Video
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kıtaları aştı ve kısa sürede tüm dünyaya kabus gibi yayıldı. Kendini süper güç olarak ifade eden ülkeler bile virüs salgını karşısında çaresiz kaldı ancak Türkiye salgına karşı hazırlığını çok önceden planladı. Bunun sonucu olarak virüsle mücadelede diğer ülkelerin sorunlarla karşılaşmada. “Biz bize yeteriz” kampanyasıyla koronavirüse karşı kenetlenen Türkiye dünya ülkelerinin de yardımına koştu. Detaylar analiz haberimizde…
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