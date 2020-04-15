15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Koronavirüse karşı dünyanın yardımına Türkiye koştu! Yardım bekleyen ülkeden yardım dağıtan ülkeye |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
15.04.2020

ANALİZ - Koronavirüse karşı dünyanın yardımına Türkiye koştu! Yardım bekleyen ülkeden yardım dağıtan ülkeye |Video

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kıtaları aştı ve kısa sürede tüm dünyaya kabus gibi yayıldı. Kendini süper güç olarak ifade eden ülkeler bile virüs salgını karşısında çaresiz kaldı ancak Türkiye salgına karşı hazırlığını çok önceden planladı. Bunun sonucu olarak virüsle mücadelede diğer ülkelerin sorunlarla karşılaşmada. “Biz bize yeteriz” kampanyasıyla koronavirüse karşı kenetlenen Türkiye dünya ülkelerinin de yardımına koştu. Detaylar analiz haberimizde…
ANALİZ - Koronavirüs nedeniyle dünyada maske savaşları! Türkiye hem kendine yetiyor hem dünyaya |Video ANALİZ - KORONAVİRÜS NEDENİYLE DÜNYADA MASKE SAVAŞLARI! TÜRKİYE HEM KENDİNE YETİYOR HEM DÜNYAYA |VİDEO
ANALİZ - Ekonomi koronavirüs ve gerçekler... |Video ANALİZ - EKONOMİ KORONAVİRÜS VE GERÇEKLER... |VİDEO
ANALİZ - Koronavirüs, mülteciler, Batı medeniyeti ve hedonizm |Video ANALİZ - KORONAVİRÜS, MÜLTECİLER, BATI MEDENİYETİ VE HEDONİZM |VİDEO
ANALİZ - Koronavirüs Avrupa Birliğinin sonu mu? |Video ANALİZ - KORONAVİRÜS AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SONU MU? |VİDEO
ANALİZ - Dünyaya kabus gibi çöken salgın Koronavirüs! Dünyadaki zulmün bunda payı var mı? |Video ANALİZ - DÜNYAYA KABUS GİBİ ÇÖKEN SALGIN "KORONAVİRÜS"! DÜNYADAKİ ZULMÜN BUNDA PAYI VAR MI? |VİDEO
ANALİZ - Türkiye operasyonlara geçit vermedi! Battık bittik diyenler sessizliğe gömüldü |Video ANALİZ - TÜRKİYE OPERASYONLARA GEÇİT VERMEDİ! "BATTIK BİTTİK" DİYENLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ |VİDEO
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyanın yardımına Türkiye koştu!
Dünyanın yardımına Türkiye koştu!
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza!
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza!
Hafta sonu bakkallar açık olacak mı? Bendevi Palandöken açıkladı
Hafta sonu bakkallar açık olacak mı? Bendevi Palandöken açıkladı
A Haber filyasyon merkezini görüntüledi
A Haber filyasyon merkezini görüntüledi
Maske almak isteyen başörtülü kadına hakaret!
Maske almak isteyen başörtülü kadına hakaret!
Vaka sayılarının düşüş hızı nasıl yorumlanmalı?
Vaka sayılarının düşüş hızı nasıl yorumlanmalı?
İsmail Saymaz'ın yalanına videolu tepki!
İsmail Saymaz'ın yalanına videolu tepki!
Bilim Kurulu üyeleri uyardı!
Bilim Kurulu üyeleri uyardı!
Görünmez düşmanla mücadelede perde arkasındaki kahramanlar
Görünmez düşmanla mücadelede perde arkasındaki kahramanlar
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak?
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak?
'Hareketi azalt, izolasyonu artır!'
'Hareketi azalt, izolasyonu artır!'
Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: 1 milyon kutu aldık
Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: 1 milyon kutu aldık
Daha Fazla Video Göster