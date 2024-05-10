10 Mayıs 2024, Cuma
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Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme! Başkan Erdoğan'dan öğretmene şiddet açıklaması "Cezalar yarı oranında artacak"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini belirterek, "Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." dedi. Başkan Erdoğan devamında ise "Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek" ifadelerine yer verdi.