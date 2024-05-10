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MSB’de Bordo Berelilere özel klip! Nefes kesen video

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 10.05.2024 23:43
Milli Savunma Bakanlığı, "Bordo Bereliler" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli için özel klip hazırladı. İşte o nefes kesen klip...
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