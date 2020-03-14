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ANALİZ - Türkiye operasyonlara geçit vermedi! "Battık bittik" diyenler sessizliğe gömüldü |Video
Söylemler tepetaklak oldu, kriz tellalları yine yanıldı. Türkiye, tarihin en ciddi ekonomik saldırılarıyla karşılaşmasına rağmen son çeyrekte yüzde 6'lık performansla dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. "Battık, bittik" yaygarası koparanlar, sessizliğe gömüldü.
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