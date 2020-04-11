ANALİZ - Ekonomi koronavirüs ve gerçekler... |Video

Gerçekleri gizleyenler ve önemsizleştirenler geçmişte olduğu gibi bugünlerde yine başrolde... Peki kim bunlar ve hangi dönemlerde ortaya çıkıyorlar? Yanıtlar analiz haberimizde...

Önce Türkiye ekonomisi batıyor, dolar 10 lira olacak, faizler fırlayacak" dediler.

Mutfakta yangın çıkardılar, IMF yalanına sarıldılar, bunların hiç biri tutmadı, halk gerçekleri gördü.

Şimdi ise "devlet para istiyor, bankalarda bulunan mevduatlara el koyacak, devlet dileniyor" diyorlar..

Tek dertleri var, ekonomiye olan güven konuşulmasın, çünkü gerçeği görüyorlar ve gerçeğin önemsizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ama bizim bir derdimiz var, gerçeği anlatmak ve gerçeğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak.

Dünya tarihi bir eşikten geçiyor, hem siyaset de hem ekonomi de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan koronavirüse karşı mücadele devam ederken virüsün ekonomilere etkilerinde bilanço ağır ve her geçen gün de ağırlaşıyor...

Ülke ekonomilerinin yaşanan bu "virüs krizinden" ne ölçüde etkileneceklerini şu aşamada kestirmek kolay değil ancak ortaya ciddi bir faturanın çıkacağını söyleyebiliriz.

Korkutucu rakamı asya kalkınma bankası açıkladı. Kovid-19 salgınının avrupa'ya, ABD'ye ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade ediyorlar.

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik kriz, yakın zamanda küresel ekonomide meydana gelen diğer krizlere göre farklı...

Ne, 1998 yılında Asya'da patlayan Asya ekonomik krizine, ne 2001 yılında Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ve ne de 2008 yılında ABD'de başlayıp, tüm dünyada etkili olan küresel ekonomik krize benzemiyor...



Çünkü; insanlar eve hapsoldu. Dev fabrikalar kapandı, firmalar yatırımlarını askıya aldı

dünya çapında borsalarda çok ciddi kayıplar yaşandı. Küçük ve orta boylu işletmeler hizmete ara veridi.

Petrol ve emtialara olan küresel talep ciddi şekilde azaldı.

Bu durum ��zellikle Brezilya ve Avustralya gibi ham madde ihracatçısı, Suudi Arabistan ve Rusya gibi petrol ihracatçısı ülkeleri olumsuz etkiledi.

Küresel hareketlilikte yaşanan ciddi gerileme de turizm gelirlerinin ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağladığı İtalya ve ispanya gibi ülkeleri özellikle olumsuz etkiledi. Bu durum bilhassa Çinli vatandaşların uğrak yeri olan ülkelerde derinden hissediliyor.

Küresel lojistik ve tedarik zincirlerini önemli ölçüde hırpalandı. bu durum malların taşınmasını zorlaştırarak küresel ticarete ciddi bir darbe vurduğu gibi özellikle otomotiv ve elektronik gibi sektörlerde belirli ve/veya anahtar ara mallara erişimi kısıtlaması nedeniyle üretim darboğazlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Kısacası dünyada ürün, hizmet ve ticaret sistemi adeta çöktü. Bu kriz ortamı Türkiye'de de yatırımların ertelenmesine, talebin azalmasına ve turizm gelirlerinin düşmesine neden oldu ama, ama diyoruz çünkü son 18 yılda her alanda ekonomisini ve üretim altyapısını güçlendiren Türkiye bu sürecin olumsuz etkilerine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalandı.

Dünyanın iflas eden sağlık sistemini, çökmek üzere olan ekonomisine tek laf etmeyen yada bilerek ve isteyerek etmek istemeyenler Türkiye'deki gerçekleri göz ardı ediyor.

Neden mi?

Yanıtı basit, gerçeği gizliyorlar, önemsizleştiriyorlar ve gerçek konuşulmasın istiyorlar

Neler mi konuşulmasın istiyorlar?

Küresel piyasaların neredeyse durduğu bir ortamda kredi derecelendirme kuruluşları, korona virüsten sonra 2020 ve 2021 yıllarına ait Türkiye ekonomisinin virüse rağmen büyüyeceğini açıkladı.

Konuşulmasın istiyorlar!

Uluslararası para fonu IMF Rusya ve Türkiye hariç Orta Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'den acil yardım başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Konuşulmasın istiyorlar!

ABD ve Avrupa'nın sağlık sistemi çöktü, ülkeler arasından resmen maske savaşları başladı. Türkiye, ürettiği maskeleri millete ücretsiz olarak evine teslim ediyor.

Konuşulmasın istiyorlar!

Yardım bekleyen ülkeden yardım dağıtan ülkeye geçen Türkiye konuşulmasın istiyorlar. 100 yakın ülkenin Türkiye'den yardım istediğini gizliyorlar. Çünkü gerçekler onları rahatsız ediyor.

"Devlet para istiyor, bankalarda bulunan mevduatlara el koyacak, devlet dileniyor" diyenlerin sıkıntıları da bu... Gerçeği görüyorlar ve gerçeğin önemsizleşmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye, oluşturulmaya çalışılan tüm algının aksine, korona virüs mücadelesi başlar başlamaz gerekli tedbirlerini tüm alanlarda aldı, hızla uyguladı ve kimseye ihtiyaç duymadan mücadelesine devam ediyor.