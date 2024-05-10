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Anneler günü dolandırıcılığı! Güven damgalı sitelerden alışveriş yapın

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 18:17
12 Mayıs Pazar Anneler Günü. Böylesine özel günler elbette ki dolandırıcıların da hedefinde. Peki anneler günü dolandırıcılığı nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar…
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Anneler günü dolandırıcılığı!
Anneler günü dolandırıcılığı!
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