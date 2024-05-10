Anneler günü dolandırıcılığı! Güven damgalı sitelerden alışveriş yapın

12 Mayıs Pazar Anneler Günü. Böylesine özel günler elbette ki dolandırıcıların da hedefinde. Peki anneler günü dolandırıcılığı nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN