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23.03.2020

ANALİZ - Koronavirüs Avrupa Birliği'nin sonu mu? |Video

Avrupa Birliği'nin yıllardır dünyaya vermeye çalıştığı "Güçlü birlik" mesajı son dönemde dünyanın kabusu haline dönen koronavirüsle birlikte yeniden zarar gördü. Avrupalı devletler koronavirüs salgının ardından bambaşka bir görüntü vermeye başladı. Virüsten en çok etkilenen ve virüse karşı mücadele veren İtalya gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi diğer ülkeler tarafından adeta kaderine terk edildi. Peki bu salgın Avrupa Birliği üye devletlerinin birlik hayallerini suya mı düşürdü? Avrupa Birliği "Batmakta olan gemi" mi? Tüm detaylar analiz haberimizde...
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