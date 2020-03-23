- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ANALİZ - Koronavirüs Avrupa Birliği'nin sonu mu? |Video
Avrupa Birliği'nin yıllardır dünyaya vermeye çalıştığı "Güçlü birlik" mesajı son dönemde dünyanın kabusu haline dönen koronavirüsle birlikte yeniden zarar gördü. Avrupalı devletler koronavirüs salgının ardından bambaşka bir görüntü vermeye başladı. Virüsten en çok etkilenen ve virüse karşı mücadele veren İtalya gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi diğer ülkeler tarafından adeta kaderine terk edildi. Peki bu salgın Avrupa Birliği üye devletlerinin birlik hayallerini suya mı düşürdü? Avrupa Birliği "Batmakta olan gemi" mi? Tüm detaylar analiz haberimizde...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.