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Milli torpido Akya’nın seri üretimi başladı! Ağır sınıf harp torpidonun teslimatı yapılıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.05.2024 23:45
Güncelleme:10.05.2024 23:45
Roketsan tarafından geliştirilen Akya ağır harp torpidosunun seri üretimine geçildi. Türkiye'nin geliştirdiği ilk ağır sınır torpido olan Akya donanmaya da teslim edilmeye başlandı.
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