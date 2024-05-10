Milli torpido Akya’nın seri üretimi başladı! Ağır sınıf harp torpidonun teslimatı yapılıyor

Roketsan tarafından geliştirilen Akya ağır harp torpidosunun seri üretimine geçildi. Türkiye'nin geliştirdiği ilk ağır sınır torpido olan Akya donanmaya da teslim edilmeye başlandı.

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