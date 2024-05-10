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Avrupa Birliği günü resepsiyonu! Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.05.2024 17:17
Güncelleme:10.05.2024 17:40
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk vatandaşlarının bazı Avrupa ülkelerine yaptıkları vize başvurularında yaşanan gecikmelere ilişkin konuştu. Schengen vizesi için dünyada en fazla başvurunun Türkiye'den geldiğini belirten Landrut, vize bekleme süresinin çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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