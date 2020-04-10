ANALİZ - Koronavirüs, mülteciler, Batı medeniyeti ve hedonizm |Video

Görünmez düşman koronavirüs (Covid-19), Avrupa’nın mültecilere yaklaşımı ve Batı medeniyeti... Avrupalı ülkeler 'görünmez düşman'a karşı yenik düştü. Birbirlerine arkalarını döndü. Batı medeniyeti nerede hata yaptı? Neden yolda kaldı ve çaresizlik içinde? Türkiye Batı medeniyetinin neresinde? Batı medeniyetinin koronavirüs karşısında çaresizliği analiz haberimizde...