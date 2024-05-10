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Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları ortaya çıktı! İşte bilirkişi raporundaki yeni detaylar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 17:44
Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan davasında yeni gelişmeler yaşanırken mahkeme heyetinin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Mağdurların avukatları bankanın görüntüleri silindiğini iddia etmişlerdi. Yeni görüntüler ortaya çıktı, ünlü isimlerin bankaya para dolu çantalarla gelerek çıkış yaptığı görülüyor. Diğer yandan Erzan sürece yönelik yaptığı açıklamada "Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum." dedi. A Haber ekibi bilirkişi raporuna ulaştı. A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında detayları anlattı. İşte detaylar...
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