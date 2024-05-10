AK Parti Filistinli anneler için toplandı! 14 Mayıs’a kadar 81 ilde eş zamanlı eylem

AK Parti Kadın Kolları Anneler Günü nedeniyle Filistinli anneler için toplandı. Yurdun dört bir yanında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylem 14 Mayıs'a kadar sürecek.

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