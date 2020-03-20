ANALİZ - Dünyaya kabus gibi çöken salgın "Koronavirüs"! Dünyadaki zulmün bunda payı var mı? |Video

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkıp dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs (Covid-19) salgını insanların hayatlarında da büyük değişikliklere neden oldu. Dünya ölümcül koronavirüs kabusunu yaşarken salgın özellikle Avrupa'yı esir almış durumda. Bu salgın akıllara şu soruları getirdi; "Dünyadaki zulmün bunda payı var mı?", "Salgından sonra dünyada ne değişti?"... Detaylar analiz haberimizde...