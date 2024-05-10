AB üyesi 4 ülkeden Filistin adımı! İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta Filistin'i tanıyacak

Avrupa'dan İsrail aleyhtarı sesler yükselmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta'nın 21 Mayıs'ta, Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığını duyurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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