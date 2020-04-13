13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Koronavirüs nedeniyle dünyada maske savaşları! Türkiye hem kendine yetiyor hem dünyaya |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.04.2020

ANALİZ - Koronavirüs nedeniyle dünyada maske savaşları! Türkiye hem kendine yetiyor hem dünyaya |Video

Dünya koronavirüs (Covid-19) ile savaşırken henüz aşısı da ilacı da tam anlamıyla bulunmadı. Virüsten korunmanın en önemli yolu yakalanmamak. Solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için maske kullanmak şart iken tedavisi ise solunum cihazı. Bu ürünler artık ulusal güvenliğin bir parçası haline geldi. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlere ihracat yasağı getirdi. Ülkeler maskeleri ele geçirmek için operasyonlar düzenliyor. Dünya devleri ülkeler maske krizi yaşıyor. Vatandaşlarına maske vermek bir yana sağlık personellerine dahi maske temin edemiyorlar. Türkiye ise hem kendine yetiyor hem de dünyaya yardıma koşuyor. Ülkemizde halka ücretsiz maske dağıtılırken dünyada maske savaşları yaşanıyor. Detaylar analiz haberimizde...
ANALİZ - Ekonomi koronavirüs ve gerçekler... |Video ANALİZ - EKONOMİ KORONAVİRÜS VE GERÇEKLER... |VİDEO
ANALİZ - Koronavirüs, mülteciler, Batı medeniyeti ve hedonizm |Video ANALİZ - KORONAVİRÜS, MÜLTECİLER, BATI MEDENİYETİ VE HEDONİZM |VİDEO
ANALİZ - Koronavirüs Avrupa Birliğinin sonu mu? |Video ANALİZ - KORONAVİRÜS AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SONU MU? |VİDEO
ANALİZ - Dünyaya kabus gibi çöken salgın Koronavirüs! Dünyadaki zulmün bunda payı var mı? |Video ANALİZ - DÜNYAYA KABUS GİBİ ÇÖKEN SALGIN "KORONAVİRÜS"! DÜNYADAKİ ZULMÜN BUNDA PAYI VAR MI? |VİDEO
ANALİZ - Türkiye operasyonlara geçit vermedi! Battık bittik diyenler sessizliğe gömüldü |Video ANALİZ - TÜRKİYE OPERASYONLARA GEÇİT VERMEDİ! "BATTIK BİTTİK" DİYENLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ |VİDEO
ANALİZ - Uluslararası medya yalan haberlerle neden Türkiyeyi hedef alıyor? Batının operasyon medyası nasıl çalışıyor? |Video ANALİZ - ULUSLARARASI MEDYA YALAN HABERLERLE NEDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR? BATI'NIN OPERASYON MEDYASI NASIL ÇALIŞIYOR? |VİDEO
ANALİZ - CHP medyası neden devlet sırlarını ifşa ediyor? |Video ANALİZ - CHP MEDYASI NEDEN DEVLET SIRLARINI İFŞA EDİYOR? |VİDEO
ANALİZ - Koronavirüste kelebek etkisi! Dünyanın sonu mu? |Video ANALİZ - KORONAVİRÜSTE KELEBEK ETKİSİ! DÜNYANIN SONU MU? |VİDEO
ANALİZ - Güçlü Türkiye tüm engelleri bir bir aşıyor! Zor bir cendereden geçildi ama nasıl? A Haber diyor ki... |Video ANALİZ - GÜÇLÜ TÜRKİYE TÜM ENGELLERİ BİR BİR AŞIYOR! ZOR BİR CENDEREDEN GEÇİLDİ AMA NASIL? A HABER DİYOR Kİ... |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyada maske savaşları!
Dünyada maske savaşları!
Koronavirüste mucize ilaç işe yaradı!
Koronavirüste mucize ilaç işe yaradı!
Kılıçdaroğlu ve Karalar'ın yalanı deşifre oldu
Kılıçdaroğlu ve Karalar'ın yalanı deşifre oldu
Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Kabine Toplantısı'ndan ilk görüntüler
Kabine Toplantısı'ndan ilk görüntüler
Adana Valiliğinden Kılıçdaroğlu ve Karalar'a yalanlama
Adana Valiliğinden Kılıçdaroğlu ve Karalar'a yalanlama
İngiltere'de ürküten artış! Çin'i geçti
İngiltere'de ürküten artış! Çin'i geçti
İşte Bakan Soylu'yu istifadan döndüren 4 neden!
İşte Bakan Soylu'yu istifadan döndüren 4 neden!
Virüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan...
Virüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan...
Bakan Gül'den virüs açıklaması: 17 hükümlü...
Bakan Gül'den virüs açıklaması: 17 hükümlü...
Türkiye'nin Süleyman Soyluları kaybetme lüksü yoktur
"Türkiye'nin Süleyman Soyluları kaybetme lüksü yoktur"
Soylu'nun istifasında Bahçeli detayı
Soylu'nun istifasında "Bahçeli" detayı
Daha Fazla Video Göster