ANALİZ - Koronavirüs nedeniyle dünyada maske savaşları! Türkiye hem kendine yetiyor hem dünyaya |Video

Dünya koronavirüs (Covid-19) ile savaşırken henüz aşısı da ilacı da tam anlamıyla bulunmadı. Virüsten korunmanın en önemli yolu yakalanmamak. Solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için maske kullanmak şart iken tedavisi ise solunum cihazı. Bu ürünler artık ulusal güvenliğin bir parçası haline geldi. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlere ihracat yasağı getirdi. Ülkeler maskeleri ele geçirmek için operasyonlar düzenliyor. Dünya devleri ülkeler maske krizi yaşıyor. Vatandaşlarına maske vermek bir yana sağlık personellerine dahi maske temin edemiyorlar. Türkiye ise hem kendine yetiyor hem de dünyaya yardıma koşuyor. Ülkemizde halka ücretsiz maske dağıtılırken dünyada maske savaşları yaşanıyor. Detaylar analiz haberimizde...