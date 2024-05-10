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İstanbul'da tek oyuncak tamir atölyesi! Hiç oyuncağı olmayan çocukların ustası...

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 19:12
Sizi İstanbul’da tek kalan bir oyuncak atölyesine götüreceğiz. Mustafa ve Suat usta yıllardır çocukların oyuncaklarını tamir ediyorlar. Bir nevi oyuncak hastanesi de diyebiliriz. Oyuncak tamirciliğinin son ustası ise kadir kanat. İşte a haber ekranlarında binlerce oyuncağın olduğu masalsı atölye.
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İstanbul’da tek oyuncak tamir atölyesi!
İstanbul'da tek oyuncak tamir atölyesi!
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