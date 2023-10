Kudüs’te kritik Cuma: İsrail protestolara karşı uyarı yaptı! A Haber Mescid-i Aksa’da

Rahatlıkla girilen Kudüs'ün her bir noktasına güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu. Burada uzun trafik kuyrukları yaşandı. Uzun süren bir yolculuğun ardından Gazze sınırına ulaşabildik. Gece saatlerinde sokaklarda polis dışında hiç kimse yoktu. Her Cuma olduğu gibi bugün bir gerginlik bekleniyor. Müslümanlar namazlarını kılmak ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa'ya gelecek. Her bir noktada polis kontrolü altında ve kapatılmış durumda. Namaz kılmaya izin verilse dahi namazdan sonra protestolar bekleniyor. Şu anda Kudüs sessizliğe gömülmüş durumda.