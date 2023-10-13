Kudüs’te kritik Cuma: İsrail protestolara karşı uyarı yaptı! A Haber Mescid-i Aksa'da
İsrail-Hamas savaşında 7. Güne girildi. İsrail milyonlarca sivilin yaşadığı Gazze’ye uçaklarla ve Heronlarla ölüm yağdırıyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivil can verdi. Öte yandan bugün Müslümanlar için önemli bir gün Cuma namazı eda edilecek. Kudüs’te kritik saatler yaşanıyor. Binlerce Müslüman’ın Mescid-i Aksa’ya gitmesi bekleniyor. Binlerce masumun canını alan İsrail, her “Cuma” Müslümanların ibadetine engel olmak için çeşitli yollara başvuruyor. Mescid-i Aksa'dan son durumu A Haber Programları Emine Kavasoğlu aktardı.
İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı bin 354'e yükseldi. Yaralıların sayısı da 6 bin 49 oldu. Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı bin 300'ü geçti. İsrail ablukası altındaki Gazze'de ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kente elektrik verilemiyor. Gıda ve su sıkıntısı da başladı.
İsrail Gazze sınırına binlerce asker yığdı. Kara harekatı her an başlayabilir. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Bugün Cuma ve Kudüs'te kritik saatler yaşanıyor. Bölgeden son durumu A Haber Programları Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun savaş hattından aktardıkları şöyle:
Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Kudüs'te Cuma namazı 12:35'te kılınacak. Dün geceden beri Mescid-i Aksa'nın çevresinde kuş uçurtulmuyor. Bölgeye sürekli olarak yeni barikatlar getiriliyor. Yollar Mescid-i Aksa'ya 150 metre kala kesilmiş durumda. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı ve 6 polis hayatını kaybetti. An itibarıyla hareketlilik hat safhaya çıkmış durumda. Şam Kapısı Müslümanların giriş yaptığı yer. Buradan Mescid-i Aksa'ya geçiyorlar. Ancak bugün çok mümkün görünmüyor çünkü bölgede İsrail askerleri ve polisleri etten duvar örüyor. Burada zaman zaman basın mensuplarına müdahale ediyorlar.
Saat 09:00 itibarıyla olanlar: Kudüs'te gergin bir güne başlayacağız desek yanılmış olmayız. Zira bugün hem Cuma olması vesilesiyle hem de İsrail tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle gergin bir ortam var. Bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmek için binlerce Müslüman'ın bölgeye gelmesi bekleniyor. Şu anda sabah saatleri itibarıyla bölgede sessizlik var. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı. Kudüs Polis Merkezi ile Filistinliler arasında bir çatışma çıktı. 6 polis yaralandı ardından kentin başka noktalarında sokak çatışmaları yaşandı. 2 kişi de farklı noktalarda yaralandı. Kentin girişleri dün gece itibarıyla kapatıldı.
Rahatlıkla girilen Kudüs'ün her bir noktasına güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu. Burada uzun trafik kuyrukları yaşandı. Uzun süren bir yolculuğun ardından Gazze sınırına ulaşabildik. Gece saatlerinde sokaklarda polis dışında hiç kimse yoktu. Her Cuma olduğu gibi bugün bir gerginlik bekleniyor. Müslümanlar namazlarını kılmak ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa'ya gelecek. Her bir noktada polis kontrolü altında ve kapatılmış durumda. Namaz kılmaya izin verilse dahi namazdan sonra protestolar bekleniyor. Şu anda Kudüs sessizliğe gömülmüş durumda.
Öte yandan İsrail Gazze'de 1,1 milyon kişinin güneye kaydırılmasını istedi ve BM'ye tahliye çağrısı yaptı. Bu istek İsrail ordusu tarafından dillendirildi ve kara harekatı için hazırlık olarak yorumlandı. Günlerdir kara harekatı için hazırlık yapılıyor ve Gazze şeridine sevkiyat yapılıyordu. Dünden beri Gazze çevresinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgede kısa sürede Refah Sınır Kapısı üzerinden bir insani koridor açılması bekleniyor. Gazze'de açlık-kıtlık kapıda ve kara harekatı başlayacak. Kara harekatı daha fazla sivilin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor. Bölgede meskun mahal çatışmaları olması bekleniyor.
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