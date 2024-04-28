Başkan Erdoğan’ın uçağını Erbil’de görünce gözyaşlarını tutamamıştı! Küçük Meryem’e A Haber ulaştı

KERKÜK'E GELSİN İSTEDİM

Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Öğretmen olmak istediğini belirten küçük Meryem, Başkan Erdoğan'ı mitinglerden tanıdığını ifade etti.

2023 yılında Türkiye'ye geldiklerini belirten Meryem'in babası, kızlarının İstanbul'da da Başkan Erdoğan'ı görmek için sürekli sorular sorduğunu belirtti. Meryem son olarak A Haber canlı yayınında Kur'an-ı Kerim okudu.