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Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı! Küçük Meryem'e A Haber ulaştı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Başkan Erdoğan’ın uçağını Erbil’de görünce gözyaşlarını tutamamıştı! Küçük Meryem’e A Haber ulaştı

Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Türkmen kız Meryem Ahmet'e A Haber ulaştı. Meryem babası kızının Erdoğan sevgisinin geçtiğimiz yıl seçim sürecindeki mitinglerde ve Türkiye ziyareti sonrasında başladığını açıkladı. Meryem'in babası, "Mitingleri benimle birlikte izliyorlardı, orada tanıdılar ve çok sevdiler. Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi. Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde (22.04.2024) Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'taki programlarını tamamlayarak Erbil'de resmi törenle karşılanmıştı.

Kerküklü Türkmen kız Meryem, Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı.

KERKÜK'TE HERKESİN KALBİNDE ERDOĞAN VARDIR
Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamayan Meryem'e A Haber ulaştı. Meryem babası kızının Erdoğan sevgisinin geçtiğimiz yıl seçim sürecindeki mitinglerde ve Türkiye ziyareti sonrasında başladığını açıkladı. Meryem'in babası, "Mitingleri benimle birlikte izliyorlardı, orada tanıdılar ve çok sevdiler. Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi.

KERKÜK'E GELSİN İSTEDİM

Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Öğretmen olmak istediğini belirten küçük Meryem, Başkan Erdoğan'ı mitinglerden tanıdığını ifade etti.

2023 yılında Türkiye'ye geldiklerini belirten Meryem'in babası, kızlarının İstanbul'da da Başkan Erdoğan'ı görmek için sürekli sorular sorduğunu belirtti. Meryem son olarak A Haber canlı yayınında Kur'an-ı Kerim okudu.

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