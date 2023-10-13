Mescid-i Aksa çevresinde sokak çatışması! TOMA’dan kimyasal suyla müdahale

Son dakika haberleri… İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı Kudüs’te Mescid-i Aksa’da protesto etmek isteyen Müslümanlara İsrail polisinden çok sert müdahale geldi. Polis namaz için gelenlere gaz bombası attı ve kimyasal karıştırılmış suyla TOMA’dan müdahale etti. Bölgeden gelişmeleri gazdan ve kimyasal sudan etkilenen ekiplerimizden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt aktardı.

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