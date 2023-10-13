13 Ekim 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mescid-i Aksa çevresinde sokak çatışması! TOMA’dan kimyasal suyla müdahale
Son dakika haberleri… İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı Kudüs’te Mescid-i Aksa’da protesto etmek isteyen Müslümanlara İsrail polisinden çok sert müdahale geldi. Polis namaz için gelenlere gaz bombası attı ve kimyasal karıştırılmış suyla TOMA’dan müdahale etti. Bölgeden gelişmeleri gazdan ve kimyasal sudan etkilenen ekiplerimizden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt aktardı.