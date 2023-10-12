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İsrail'den tanklarla yeni katliam hazırlığı mı? A Haber yayınında sıcak anlar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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İsrail’den tanklarla yeni katliam hazırlığı mı? A Haber yayınında sıcak anlar...

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar her geçen saat, her geçen dakika daha da artıyor. Peki sıcak bölgede neler oluyor? A Haber yayınında Gazze sınırındaki Sderot kentinde onlarca İsrail tankı savaş için mi hazırlanıyor? İşte detaylar…

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