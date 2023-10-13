İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 10. gün! BM'ye 'kenti boşaltın' uyarısı | Karadan katliama hazırlanıyorlar | İşte dakika dakika yaşananlar
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 9. gününde devam ediyor. Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı arttı. İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye ederken, İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi.
Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
23:30 Macron ve Reisi, İsrail-Filistin çatışmasını görüştü
21:51 Fransa, BM'nin Gazze'ye temel ihtiyaçları ulaştırabilmesinin önemli olduğunu bildirdi
19:44 Gazze'de can kaybı 2 bin 670'e yükseldi
19:43 İsrail, Gazze'deki Kuveyt Hastanesi'nin derhal boşaltılmasını istedi
19:27 BM'YE AİT KARARGAH ROKETLE VURULDU
BM Barış Gücü'nün Güney Lübnan'daki karargahı roketle vuruldu.
17:46 İsrail, Gazze sınırına yakın Sderot'ta tahliyeleri sürdürüyor
İRAN'DAN OLASI "GAZZE İŞGALİ" AÇIKLAMASI
16.55 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi
13.03 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.
UNICEF MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.
Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"UNICEF Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var."
Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür." ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.
12.55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.
11.04 LÜBNAN'DAN İSRAİL'E TANKSAVAR FÜZESİ ATILDI, BİR İSRAİLLİ ÖLDÜ
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.
Açıklamada, olayın ayrıntılarının incelendiği aktarılırken, buna karşılık İsrail ordusu Lübnan'da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu.
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre Lübnan'dan yapılan saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.
Açıklamada, 2'si orta derecede, 1'i hafif, 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.
Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
10.13 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: BM'nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.
09.20 İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 55 Filistinliyi gözaltına aldı.
08.39 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi.
07.54 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışan 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.
06.00 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi ağır yaraladığı belirtildi.
İSRAİL, ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'YE SALDIRILARINI 9. GÜNÜNDE SÜRDÜRÜYOR
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.
KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.
Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.
İsrail - Hamas savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...
00:29 Gazze'de ölü sayısı 2 bin 228'e yükseldi
00:18 Hollanda Başbakanı Rutte, Filistin'e yönelik insani yardımların devam edeceğini açıkladı
00:12 Katar ve İran dışişleri bakanları, "İsrail-Filistin çatışmasını" görüştü
00:01 İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'nı vurdu
23:55 İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi
23:21 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.
22:22 Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 45 aile nüfustan silindi.
21:56 Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini belirtti
21:42 Hamas'tan Aşkelon'a roket saldırısı
20:26 İsrail ordusu: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız.
18.38 Hamas'tan İsrail'e yanıt! Haniye: Ne yaparsanız yapın, topraklarımızı terk etmeyeceğiz
17.46 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırındaki askerlere yaptığı ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Savaşçılarımızın hepsi ön saflarda, hepimiz hazırız" mesajı verdi.
Netanyahu'nun görüntülerde sınırdaki askerlere 'Yeni aşama geliyor, hazır mısınız?' dediği duyuldu.
16.00 İsrail'in verdiği süre doldu. Dünyanın gözü Gazze'de 1 milyon sivil ne olacak?
15.47 Kassam Tugayları: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü
15.17 BM, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine sığınan tüm sivilleri koruma çağrısında bulundu.
13:45 BM: Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
12.35 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.
12:15 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu.
11.45 "SON 24 SAATTE 324 FİLİSTİNLİ VEFAT ETTİ"
Gazze Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 1000 Filistinli de yaralandı
10:00 BAKAN FİDAN, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.
Kritik görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardım konusu ele alındı.
09:55 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeleri görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.
İkili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu da görüştü.
6 SAAT GÜVENLİ GEÇİŞ İZNİ VERİLECEK
08.52 İsrail: Saat 10-16 arası sivillerin geçişine izin verilecek
05:24 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu
03:16 AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor
03:04 Kuveyt, Gazze halkının göçe zorlanmasını sert bir şekilde reddetti
02:48 Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı
01:48 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı
01:41 İran, Lübnan sınırında bir gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı
00:59 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 16 Filistinliyi öldürdü
00:48 BAE, Gazze'ye gönderilmek üzere Ariş kentine tıbbi yardım malzemesi gönderdi
00:02 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.
MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadesini kullandı.
23:57 İSRAİL BASINI: HAMAS HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ
Düşürülen İsrail helikopterinde 50 askerin olduğu açıklandı
22:48 Gazze'de can kaybı bin 900'e yükseldi.
22:15 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.
İSRAİL HASTANE VURACAK
21:35 Sınır Tanımayan Doktorlar: Yüzlerca hasta şu an tahliye ediliyor.
20:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız.
20:42 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.
20.15 Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansour: "İsrail'in yaptığı etnik temizliktir, insanlığa karşı suçtur"
20.14 Katar Dışişleri Bakanı: "Gazze'nin yarısı yıkımla karşı karşıya"
20.10 İsrail ordusu, Gazze içinde karadan "nokta operasyonları" yaptığını açıkladı
19.50 ABD'DEN SKANDAL TALİMAT!
ABD yönetimi, bunun tam aksine Orta Doğu meseleleri üzerinde çalışan diplomatlarına şu talimatı verdi;
Kamuoyu önünde şu üç ifadeyi kesinlikle kullanmayın;
"gerginliği azaltma/ateşkes"
"şiddete/kan dökülmesine son"
"sükunetin yeniden sağlanması."
19.49 Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki! BM ve uluslararası aktörlerden duruma müdahale etmesini istedi
19.29 İsrail ordusu tanklar eşliğinde Gazze'de baskınlar düzenledi. İsrailli piyade birlikleri de lokal baskınlarda yer aldı.
19.28 İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, AB'yi Gazze'de "katliamı" durdurmaya çağırdı
19:26 İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 20.00'ye kadar bölgeden ayrılmasını istedi.
17.25 İsrail ordusu Lübnan'ı vuruyor.
16.20 CAN KAYBINDA ARTIŞ
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.
15.42 DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E 24 SAAT TEPKİSİ:
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez
15:00 Arap Birliği'nden BM'ye çağrı: İsrail'in Gazzelileri sınır dışı etme suçu önlenmeli.
14.51 Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.
14.27 İsrail bu sabahtan itibaren Gazze'de 100 kişiyi öldürdü
14.25 Ürdün Kralı, Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılması gerektiğini söyledi
14.18 İsrailli iki insan hakları örgütü, Gazze'de yaşananları savaş suçu olarak nitelendirdi
14.14 İsrail'in kısıtlamalar getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi
14.13 BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması dehşet verici
13.57 Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastanelerin "vahim durumda" olduğunu açıkladı
13.56 Norveç, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınadı
13.13 Batı medyası yalan haberlerle kamuoyunu Gazze'deki katliama karşı duyarsızlaştırıyor
13.04 Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
13.01 Pyongyang, Hamas'ın kullandığı silahların Kuzey Kore'ye ait olduğu yönündeki iddiaları reddetti
12.40 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
12.35 Seccadeler yerde kaldı. İsrail polisi namaz kılmak için toplanan Filistinlere gaz bombası attı. İnsanlar kaçarken ayakkabılarını ve telefonlarını bırakmak zorunda kaldı.
12.15 UNICEF: Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var
12.08 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pekin Büyükelçiliği çalışanının saldırıya uğradığını duyurdu
11.42 İsrail ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim Cumartesi gününden beri bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor.
AA ekibi, düzinelerce tank ve zırhlı aracın sınır bölgesine sevk edildiğini görüntüledi. Gazze tarafından ise İsrail'in saldırılarına karşılık roketler atılmaya devam ediyor.
11.29 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu.
UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.
10.35 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE İLK İNSANİ YARDIM
Yardım taşıyan uçaklar Mısır tarafından Gazze'ye ulaştırılacak
10.05 İsrail'in olası kara harekatı öncesi tankların namlusu sivillere çevrildi.
09.31 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi kuşattı
09.01 Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı:
"Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır"
08.59 İran: İsrail'e karşı yeni cephenin açılması savaş suçu işlemeyi sürdürmesine bağlı
08.47 Gazze'de İsrail'in evlerini boşaltmalarını istediği yüz binlerce Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığınıyor
08.16 İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden güneye geçmelerini istedi
07.50 Filistin hükümet medyası: İsrail'in Gazze sakinlerinin güneye geçmeleri çağrısına aldırış etmeyin
07.15 BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi
06.55 İsrail medyası: İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor
06.45 Birleşmiş Milletler: İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılmasını istedi.
05.42 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de binlerce yaralıyı kurtarmak için acil müdahale çağrısı yaptı
04.56 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü
04.38 Katar Kızılayından Gazze'ye 1 milyon dolar destek
03.38 İsrail, Gazze sınırına yakın Sderot yerleşim biriminin yüzde 60'ını tahliye etti
02.37 İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarını cuma günü dikkatli olmaya çağırdı
02.26 Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.
02.17 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü
02.00 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.
01.50 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.
00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.
23.37 İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti. Distel, "Hafta başında iletişim görevi Diaspora Bakanlığı'na verildi. Bakanlığımın gücü elinden alındı. bu şartlarda bu kuruma ayrılan bütçe israftır." açıklamasını yaptı.
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