İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 10. gün! BM’ye ’kenti boşaltın’ uyarısı | Karadan katliama hazırlanıyorlar | İşte dakika dakika yaşananlar

KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

İsrail - Hamas savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...

00:29 Gazze'de ölü sayısı 2 bin 228'e yükseldi

00:18 Hollanda Başbakanı Rutte, Filistin'e yönelik insani yardımların devam edeceğini açıkladı

00:12 Katar ve İran dışişleri bakanları, "İsrail-Filistin çatışmasını" görüştü

00:01 İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'nı vurdu

23:55 İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi

23:21 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.

22:22 Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 45 aile nüfustan silindi.

21:56 Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini belirtti

21:42 Hamas'tan Aşkelon'a roket saldırısı

20:26 İsrail ordusu: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız.

18.38 Hamas'tan İsrail'e yanıt! Haniye: Ne yaparsanız yapın, topraklarımızı terk etmeyeceğiz

17.46 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırındaki askerlere yaptığı ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Savaşçılarımızın hepsi ön saflarda, hepimiz hazırız" mesajı verdi.



Netanyahu'nun görüntülerde sınırdaki askerlere 'Yeni aşama geliyor, hazır mısınız?' dediği duyuldu.

16.00 İsrail'in verdiği süre doldu. Dünyanın gözü Gazze'de 1 milyon sivil ne olacak?

15.47 Kassam Tugayları: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü

15.17 BM, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine sığınan tüm sivilleri koruma çağrısında bulundu.

13:45 BM: Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında



12.35 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.

12:15 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu.

11.45 "SON 24 SAATTE 324 FİLİSTİNLİ VEFAT ETTİ"

Gazze Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 1000 Filistinli de yaralandı

10:00 BAKAN FİDAN, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Kritik görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardım konusu ele alındı.

09:55 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeleri görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.

İkili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu da görüştü.

6 SAAT GÜVENLİ GEÇİŞ İZNİ VERİLECEK

08.52 İsrail: Saat 10-16 arası sivillerin geçişine izin verilecek

05:24 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu

03:16 AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

03:04 Kuveyt, Gazze halkının göçe zorlanmasını sert bir şekilde reddetti

02:48 Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı

01:48 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı

01:41 İran, Lübnan sınırında bir gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı

00:59 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 16 Filistinliyi öldürdü

00:48 BAE, Gazze'ye gönderilmek üzere Ariş kentine tıbbi yardım malzemesi gönderdi

00:02 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadesini kullandı.

23:57 İSRAİL BASINI: HAMAS HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ

Düşürülen İsrail helikopterinde 50 askerin olduğu açıklandı

22:48 Gazze'de can kaybı bin 900'e yükseldi.

22:15 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

İSRAİL HASTANE VURACAK

21:35 Sınır Tanımayan Doktorlar: Yüzlerca hasta şu an tahliye ediliyor.

20:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız.

20:42 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

20.15 Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansour: "İsrail'in yaptığı etnik temizliktir, insanlığa karşı suçtur"

20.14 Katar Dışişleri Bakanı: "Gazze'nin yarısı yıkımla karşı karşıya"

20.10 İsrail ordusu, Gazze içinde karadan "nokta operasyonları" yaptığını açıkladı

19.50 ABD'DEN SKANDAL TALİMAT!

ABD yönetimi, bunun tam aksine Orta Doğu meseleleri üzerinde çalışan diplomatlarına şu talimatı verdi;

Kamuoyu önünde şu üç ifadeyi kesinlikle kullanmayın;

"gerginliği azaltma/ateşkes"

"şiddete/kan dökülmesine son"

"sükunetin yeniden sağlanması."

19.49 Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki! BM ve uluslararası aktörlerden duruma müdahale etmesini istedi

19.29 İsrail ordusu tanklar eşliğinde Gazze'de baskınlar düzenledi. İsrailli piyade birlikleri de lokal baskınlarda yer aldı.

19.28 İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, AB'yi Gazze'de "katliamı" durdurmaya çağırdı

19:26 İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 20.00'ye kadar bölgeden ayrılmasını istedi.

17.25 İsrail ordusu Lübnan'ı vuruyor.

16.20 CAN KAYBINDA ARTIŞ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.

15.42 DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E 24 SAAT TEPKİSİ:

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez

15:00 Arap Birliği'nden BM'ye çağrı: İsrail'in Gazzelileri sınır dışı etme suçu önlenmeli.

14.51 Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.

14.27 İsrail bu sabahtan itibaren Gazze'de 100 kişiyi öldürdü

14.25 Ürdün Kralı, Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılması gerektiğini söyledi

14.18 İsrailli iki insan hakları örgütü, Gazze'de yaşananları savaş suçu olarak nitelendirdi

14.14 İsrail'in kısıtlamalar getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

14.13 BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması dehşet verici