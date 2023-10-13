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A Haber Mescid-i Aksa’da | Katliamın gölgesinde ilk Cuma namazı kılındı

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 13:15
Mescid-i Aksa’da Cuma namazı esnasında olaylar başladı. İsrail polisi ile Filistinliler arasında ara sokaklarda çatışma yaşanıyor. Filistinliler, Gazze’de yaşananları protesto ediyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. “Sam Kapısı’ndan Müslümanların geçişine izin verilmediğine şahit olduk.” dedi.
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