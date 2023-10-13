13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamas’ın eylem çağrısı karşılık bulacak mı? A Haber Mescid-i Aksa’da

Hamas’ın eylem çağrısı karşılık bulacak mı? A Haber Mescid-i Aksa’da

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2023 11:40
İsrail-Hamas savaşı bir haftayı geride bırakıyor. Gazze ise her zamankinden daha fazla kuşatma altında. Kara harekatı her an başlayabilir. Ancak bugün Kudüs için kritik gün ve Hamas eylem çağrısı yaptı. Kudüs'te bugün kritik Cuma yaşanıyor. Mescid-i Aksa’dan son durumu Emine Kavasoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Mescid-i Aksa’da
A Haber Mescid-i Aksa’da
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım
Kılıçdaroğlu’na Gazi-Şehit yakınlarından tepki
Kılıçdaroğlu'na Gazi-Şehit yakınlarından tepki
İsrail’in Sina planı! İnsansızlaştırma politikası
İsrail'in Sina planı! İnsansızlaştırma politikası
Gazze’nin nefes borusu! A Haber bölgede
Gazze’nin nefes borusu! A Haber bölgede
Kudüs’te kritik Cuma! İşte bölgeden son gelişmeler
Kudüs’te kritik Cuma! İşte bölgeden son gelişmeler
’Bulutlar Çetesi’ suç örgütü çökertildi
'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi
Biz kesip biçmeyelim mi?
"Biz kesip biçmeyelim mi?"
Biz kesip biçmeyelim mi?
"Biz kesip biçmeyelim mi?"
Pençe-Kilit’ten acı haber
Pençe-Kilit'ten acı haber
A Haber ekibi Kahire’de!
A Haber ekibi Kahire’de!
İsrail’den BM’ye tahliye çağrısı!
İsrail'den BM'ye tahliye çağrısı!
Daha Fazla Video Göster