Hamas’ın eylem çağrısı karşılık bulacak mı? A Haber Mescid-i Aksa’da

İsrail-Hamas savaşı bir haftayı geride bırakıyor. Gazze ise her zamankinden daha fazla kuşatma altında. Kara harekatı her an başlayabilir. Ancak bugün Kudüs için kritik gün ve Hamas eylem çağrısı yaptı. Kudüs'te bugün kritik Cuma yaşanıyor. Mescid-i Aksa’dan son durumu Emine Kavasoğlu aktardı.

