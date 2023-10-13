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Mescid-i Aksa’da İsrail Müdahalesi! A Haber yayınında gaz bombalı müdahale

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 13:55
İsrail’in 7 gündür Gazze’de yaptığı katliamdan sonra Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası protestolar başladı. Mescid-i Aksa’ya gidemeyen Müslümanalar ara sokaklarda namaz kılmak istedi. İsrail polisi namaza gelen Müslümanlara gazlı bomba attı. Seccadeler yerde kaldı. Orada yaşananları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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