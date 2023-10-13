Batı katliama destek oluyor! ABD’nin ardından İngiltere’den de İsrail’e donanma desteği

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'YE AİT UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE KONUŞLANDI

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, İsrail'in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz'e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e sevk edileceğini ifade etmişti.