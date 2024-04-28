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ABD basınından TCG Anadolu övgüsü: Türkler denizlerin süper gücü olacak | Başkan Erdoğan'ın sözlerine vurgu yaptılar

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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ABD basınından TCG Anadolu övgüsü: Türkler denizlerin süper gücü olacak | Başkan Erdoğan’ın sözlerine vurgu yaptılar

ABD merkezli The National Interest dergisi, "Bir Sonraki Uçak Gemisi Süper Gücü Türkiye mi?" başlığıyla Türkiye'nin son zamanlardaki donanma yeteneklerine dikkati çekti. Öte yandan dergi Başkan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekti.

Savunma haberleri üreten The National Interest dergisinde yayımlanan bir yazıda, TCG Anadolu'nun ardından geliştirilen ikinci uçak gemisiyle, Türkiye'nin donanma kabiliyeti ele alındı.

Yazıda, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetlerine katılmasının ardından Türkiye'nin, ikinci uçak gemisini geliştirerek deniz kabiliyetlerini artırdığı ifade edildi.

TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

TCG Anadolu'nun hizmete alınmasının ardından ikinci uçak gemisinin hazırlıklarının devam ettiğine işaret edilen yazıda, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin deniz özerkliğinde daha ileriye yönelik bir adımı temsil ettiği belirtildi.

YERLİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKTİLER

Yazıda, TCG Anadolu'nun yüzde 70'inin yerli üretim olduğu, ikinci uçak gemisinin tamamen yerli olarak tasarlanıp inşa edileceği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN DENİZCİLİK GÜCÜNÜ ÖNE ÇIKARDILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun "Türkiye Yüzyılı'nın temsilcisi" sözlerine atıfta bulunan yazıda, şunlar kaydedildi:

"İnsanlı ve insansız hava araçlarını desteklemek üzere tasarlanan taşıyıcı, önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve gelişmiş savunma sistemleriyle donatılacak, bu da Türkiye'nin denizcilik gücünü ve yeteneklerini genişletme konusundaki kararlılığını vurgulayacak."

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