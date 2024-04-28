ABD basınından TCG Anadolu övgüsü: Türkler denizlerin süper gücü olacak | Başkan Erdoğan’ın sözlerine vurgu yaptılar

TÜRKİYE'NİN DENİZCİLİK GÜCÜNÜ ÖNE ÇIKARDILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun "Türkiye Yüzyılı'nın temsilcisi" sözlerine atıfta bulunan yazıda, şunlar kaydedildi:

"İnsanlı ve insansız hava araçlarını desteklemek üzere tasarlanan taşıyıcı, önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve gelişmiş savunma sistemleriyle donatılacak, bu da Türkiye'nin denizcilik gücünü ve yeteneklerini genişletme konusundaki kararlılığını vurgulayacak."