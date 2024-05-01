Gözler Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinde! Kritik zirvede gündem yeni anayasa çalışmaları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Kritik görüşmeye saatler kalırken görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmalarının olması bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 02 Mayıs saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
UZUN BİR GÖRÜŞME OLABİLİR
Kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi.
İLK TEMAS 23 NİSAN RESEPSİYONUNDA OLDU
Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.
KRİTİK ZİRVE AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs 2024 Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi. Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme, perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE OLACAK
Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede
- SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı
- Şemsiyeli ördek resimleri arasındaki 3 farkı 15 saniyede bulun!
- Kanuni Sultan Süleyman bu yemeğe bayılıyordu! 1400'lerden 2020'lere hala çok popüler
- 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları RESİMLİ 2024: En Yeni, En Güzel, En Anlamlı Sözler Sizlerle! Instagram, Facebook, X (Twitter)...
- Bu bitki yüksek tansiyonla mücadele ediyor! Çayınıza, çorbanıza bir tutam ekleyin
- 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Resmi tatillerde acil servis çalışır mı?
- Kuşlar Neden Elektrik Tellerinden Zarar Görmez? ⚡ Gizem Çözüldü: Meğer...