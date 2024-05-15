Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında n yeni bilgiler A Haber'de! 3 polis müdürü neden açığa alındı? 'Kirli Eller' kumpasında ikinci gizli tanık kim?
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili iddiaların ardından açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında gözaltına alındı. 3 polis müdürü neden açığa alındı? Talimat nereden geldi? Kimin adına çalışıyorlar? Serdar Sertçelik kim? Kirli eller kumpasının medya ayağı kim? Emniyet-yargı-medya kumpasa kim karıştı? Kumpasın Avrupa Bağlantısı var mı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı yeni detayları yeni bilgilerle A Haber'de anlattı. Şimşek, ikinci bir gizli tanık olduğunu söyledi.
Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.
KUMPASÇI POLİS MÜDÜRLER GÖZALTINDA
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı.
Fetövari yapılar harekete mi geçti? Siyaset komplosunun şeması ve Ankara emniyetindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı. İşte Şimşek'in açıklamalarından satır başlıkları;
ALMAN SERMAYESİYLE BESLENEN T24 ADLI İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DUYDU
Ayhan Bora Kaplan organizete suç örgütünün lideri. Görüntü 8 Eylül 2023 tarihinde Esenboğa Havalimanı girişinde operasyon oldu. Kamuuoyu Ayhan Bora Kaplan Operasyonu'nu duydu. Peki kimden duydu? A Haber'den, Sabah'dan duymadı. AA, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Milliyet ve Hürriyet'den duymadı. Kimden duydu? Alman sermayesiyle beslenen T24 adlı internet sitesi üzerinden duydu. Bütün sermayesi yabancı istihbarat örgütleri tarafından planlanan Alman istihbaratı tarafından finanse edilen bu internet sitesine bu operasyon verildi.
Bu görüntü operasyon başlamadan önce Cevheri Güven, FETÖ'deki medya yapılanmasındaki önemli bir isim frankfurt'an bir video paylaştı. Biraz sonra böyle bir operasyon olacak dedi. Adeta fragmanını verdi. Görüntülerde elindeki takım elbiseli kişi Ankara il Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Kara, yeşil tişörtlü kişi de Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, ve komiser ufuk Gültekin onun da bugün gözaltı kararı çıktı. Baktığınız zaman hepsi bugün olay yerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararıyla alındı.
Dün de biliyorsunuz arama kararı vardı. Yurt dışına bir ülkeye kaçması planlanıyor. Ankara Emniyeti güya operasyonu bu şekilde yapıyor. Bora Kaplan'ın kendisine dinleme yapılacağını istihbaratını alınca yurt dışına kaçarken yakalanıyor. Bu Ankara Emniyeti'nin o dönemki açıklaması. Bu görüntüyü de t 24'ün muhabiri çekiyor. Benim aldığım bilgi, Bu polis ekibinde birisi t 24'te Ankara'da bir yazarı arıyor. "Operasyon olacak gel" diye. O da gelemiyor. Başka bir muhabire haber veriyor. "Sen git polis bir iki saat sonra operasyon yapacak" diyor. Olay yerinde bekliyor sonra kayda alıyor.
Ama mülakat notu demek emniyetin namusu demek. Bir suçlu ile konuşup not alırsın o notu da savcılığa iletirsin. Bu notları FETÖ'cü Cevheri Güven okudu. Elimde devletin resmi bir belgesi var. O belgeden okuyacağım. Bu gizli tanığın konutunu terk ettiğine yönelik ilk ihlali 26 Ekim 2023 tarihinde elektronik izleme merkezince tespit edilmiştir diyor. İhlal Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirmiştir. Durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu'na bildiriyor. 21 Kasım'da gece kulübünde eğleniyor. Burulduğu gece. Adalet Bakanlığı bunu resmi olarak bildirmiştir.
Bir gün sonra yurt dışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı şu anda cezaevinde olacaktı.
İKİNCİ GİZLİ TANIK: KOD ADI Ü-5
Kod adı Ü-5 olan ikinci gizli tanıktan zorla ifade alındığını söyleyen Şimşek, söz konusu ikinci tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şikayette bulunduğunu da belirtti Şimşek, yaptığı açıklamada, "Dosya da ikinci gizli bir tanık daha var. Onun da Kod adı Ü-5. Onun da şöyle bir iddiası var. Diyor ki Ankara Emniyeti benden zorla ifade aldı. Ben de diyor "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulundum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte, ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?
- Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...
- GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?
- Beşiktaş’ın kasası doldu taşacak! Rekor kırıp gidiyor: Güle güle…
- 6'nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?
- 48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!
- Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...
- BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nereden alınır?
- Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...
- Toplu para ödeyene muhteşem emeklilik jesti! 3549-4956-5577 gün primi birikene şahane fırsat
- İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli
- ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay