Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında n yeni bilgiler A Haber’de! 3 polis müdürü neden açığa alındı? ’Kirli Eller’ kumpasında ikinci gizli tanık kim?

Ama mülakat notu demek emniyetin namusu demek. Bir suçlu ile konuşup not alırsın o notu da savcılığa iletirsin. Bu notları FETÖ'cü Cevheri Güven okudu. Elimde devletin resmi bir belgesi var. O belgeden okuyacağım. Bu gizli tanığın konutunu terk ettiğine yönelik ilk ihlali 26 Ekim 2023 tarihinde elektronik izleme merkezince tespit edilmiştir diyor. İhlal Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirmiştir. Durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu'na bildiriyor. 21 Kasım'da gece kulübünde eğleniyor. Burulduğu gece. Adalet Bakanlığı bunu resmi olarak bildirmiştir.

Bir gün sonra yurt dışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı şu anda cezaevinde olacaktı.