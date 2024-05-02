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Özgür Özel, Başkan Erdoğan’a ne hediye etti? Başkan Erdoğan, Özgür Özel’e ne hediye etti? İşte ilk kulis bilgileri

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 19:20
Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. A Haber muhabirleri Rüya Akkuş ve İlter Yeşiltaş, son gelişmeleri sıcak noktalardan aktardı. Akkuş, “CHP tarafından büyük davetlere bir katılım sağlanmıyordu. Özgür Özel’in bundan sonra sizin davetlerinize geleceğim dediği ifade edildi. Bu da en azından AK Parti tarafından bize yansıyan tek kulis bilgisi diyebiliriz.” dedi. İlter Yeşiltaş ise hediyeleri anlattı.
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