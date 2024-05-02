02 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Özgür Özel, Başkan Erdoğan’a ne hediye etti? Başkan Erdoğan, Özgür Özel’e ne hediye etti? İşte ilk kulis bilgileri
Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. A Haber muhabirleri Rüya Akkuş ve İlter Yeşiltaş, son gelişmeleri sıcak noktalardan aktardı. Akkuş, “CHP tarafından büyük davetlere bir katılım sağlanmıyordu. Özgür Özel’in bundan sonra sizin davetlerinize geleceğim dediği ifade edildi. Bu da en azından AK Parti tarafından bize yansıyan tek kulis bilgisi diyebiliriz.” dedi. İlter Yeşiltaş ise hediyeleri anlattı.