Gözler Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinde! Kritik zirvede gündem yeni anayasa çalışmaları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün (2 Mayıs) saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Kritik görüşmeye saatler kalırken görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmalarının olması bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün (02 Mayıs) saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
UZUN BİR GÖRÜŞME OLABİLİR
Kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi.
İLK TEMAS 23 NİSAN RESEPSİYONUNDA OLDU
Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.
KRİTİK ZİRVE AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs 2024 Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi. Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme, perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE OLACAK
Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.
GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ DOĞRU İLİKLENİYOR.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Selvi'nin açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Bu bir nezaket görüşmesi değil ama tüm görüşmelerinde tek görüşmede çözülmesi beklenmiyor. Böyle bir görüşmenin yapılıyor olması bile oldukça olumludur. Türkiye'yi 5 yıl yönetecek olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçimde 1. olan partinin liderinin bir araya geliyor olmaları önemli. Anayasa ve terörle mücadele gibi konuları konuşacak olmaları oldukça önemli. Bu olumlu bir adım ve başlangıç. Umarım bu görüşme iyi değerlendirilir. Türkiye'nin önemli konularda diyaloğa ihtiyacı var. Gömleğin ilk düğmesi doğru ilikleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu diyaloğu tercih eden bir Genel Başkan olarak öne çıkmadı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zorunlu bir görüşme yapmıştır. 8 yıl boyunca diyalog yerine hakaret etmeyi tercih etti. Bu süreçte Türkiye bir şey kazanmadı, gerilimden hiçbir şey kazanılmaz. 80'den önce Ecevit ile Demirel'in cenazede bile tokalaşmadığının haberleri olurdu. İşte cenazede birleşmeyenler sonra Hamzakoy'da bir araya gelmek zorunda kaldılar. Ben diyalog ile birçok sorunun aşılabileceğini düşünüyorum. Halk iktidar ve muhalefetin sorunları birlikte çözmesi için sandıkta bir mesaj verdi. Bu da doğru anlaşıldı.
Ülkemizin önemli meseleleri var ama burada en büyük sorun diyalog kanallarının kapalı olmasıdır. Burada iktidar ile muhalefetin bir araya gelememesi önemli bir sorundur. Yeni anayasa diye ortaya konan çok önemli bir çalışma söz konusu. Türkiye mevcutta darbe anayasası ile yönetiliyor. Bunca yıldır siviller bir anayasa yapmayı başaramadılar. 12 Eylül darbecileri yargılandı ama onların yaptığı yasa ile ülke yönetiliyor. Bu hem iktidarın hem de muhalefetin sorunudur. Burada başlayan bir süreç var.
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