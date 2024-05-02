İşte Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin ilk kulis bilgileri! Açıklama yapılacak mı? Koltuk neden boştu? Özel detaylar A Haber'de

Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. A Haber muhabirleri Rüya Akkuş ve İlter Yeşiltaş, son gelişmeleri sıcak noktalardan aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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