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Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü! A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 18:03
Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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