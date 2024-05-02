Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü! A Haber’de değerlendirdi

Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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