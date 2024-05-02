CHP'den görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Son derece olumlu havada geçti | Başkan Erdoğan'dan iade-i ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin ilk açıklama CHP kaynaklarından geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, “Az önce kulis bilgisine ulaştık. CHP kaynakları bu görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ediyorlar. CHP Genel Başkanı yine kaynaklara dayandırarak şu bilgiyi paylaşabiliriz, randevunun AK Parti Genel Merkezi’nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğine teşekkür ettiğini ifade ediyor CHP kaynakları. Ancak burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oturma düzenine ilişkin bir eleştirisi olmuş ve bunu doğru bulmadığını ifade etmiş bunun telafisine ihtiyaç olduğunu iletiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek en kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyaret gerektiğini söylediğini aktardı CHP kaynakları. Özel’in de bunun üzerine CHP’ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiği ifade ediliyor.

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