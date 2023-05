7 Şubat MİT kumpasının beyni Çetin Özgür ABD’de! Tanınmamak için estetik yaptıran Özgür milyon dolarlık şirketleri yönetiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en kritik isimleri yurtdışında adım adım izlenmeye devam ediliyor. Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt Mehmet Emin Kuşçu gibi 15 ismi bulan SABAH, 7 Şubat MİT kumpasının beyni firari Türkiye Emniyet imamı 'Bahadır' kod Çetin Özgür'ü 9 yıldır saklandığı ABD'de görüntüledi. Özgür'ün biri New Jersey 'in en lüks semtlerinden olan Wallington 'da olmak üzere 4 ayrı her biri yaklaşık 1 milyon dolarlık lüks villası bulunuyor.