7 Şubat MİT kumpasının beyni Çetin Özgür ABD'de! Tanınmamak için estetik yaptıran Özgür milyon dolarlık şirketleri yönetiyor
FETÖ’nün bir karanlık adamı daha ininde bulundu. FETÖ’nün hükümete karşı ilk kumpas girişimini, elebaşı Gülen’den aldığı talimatla bizzat yürüten Çetin Özgür, ABD’nin himayesinde milyon dolarlık şirketleri yönetiyor. Firar ettikten sonra izini kaybettirmeye çalışan ve estetik yaptıran Özgür’ü ininde görüntülendi. MİT kumpasının beyni olan Özgür’ün ABD’de milyon dolarlık 4 villası da bulunuyor.
55 yaşındaki Özgür, İstanbul'dan yurtdışına firar ettikten sonra yıllar içinde birçok adreste izini kaybettirmeye çalıştı. SABAH Özel İstihbarat Birimi, Özgür'ün ABD New Jersey eyaletinde olduğu bilgisini alınca uzun süren araştırmalar sonucunda, 8 Camp Bal Pl, Little Falls, NJ 07424-1740 adresinde 2020'de 740 bin dolara aldığı lüks bir villada saklandığını belirledi. Sabahları her gün saat 09.00 sıralarında 2022 model 150 bin dolar değerindeki füme renk Mercedes lüks cipiyle 1 kilometre uzaklıktaki 4 Andrews Dr Woodland Park, NJ 07424 adresindeki Moda Foods adlı işyerine düzenli gittiğini tespit ettik.
MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERİ YÖNETİYOR
Gri kategoride bulunan ve kırmızı bültenle aranan Çetin Özgür'ün her gün gittiği bu adresteki firmaları incelediğimizde, 16 Şubat 2022 tarihinde 0450770328 sicil numarasıyla Moda Ny Corp adlı şirketin kurulduğunu öğrendik. Yine aynı adreste 16 Aralık 2022 tarihinde kurulan 7193385 dosya numarasıyla Modagene Llc adlı bir şirketin daha yer aldığını gördük. İki şirketi de yakından incelediğimizde, baklavadan çiğköfteye kadar yüzlerce farklı tipte hazır gıda toptan ürünleri satan şirketlerden olduğunu belirledik. Amerika'nın tüm eyaletlerine TIR'larla toptan satış yapan milyon dolarlık cirolara ulaşan bu dev şirkette yaklaşık 30 kişi çalışırken, çoklu ortaklıkla faaliyet yürütüldüğü görüldü.
PARAVAN ŞİRKET DE KURDU
Çetin Özgür'ün 22 Ekim 2018 tarihinde 5429899 sicil numarasıyla Cag Food Corp adıyla 28A Banta Ave Garfield, New Jersey 07026 adresindeki villada daha önce hem ikamet edip hem de şirketi burada kurduğu saptandı. Villanın, Özgür tarafından boş halde tutulduğunu belirledik.
7 ŞUBAT'TA MİT, PKK'YLA İLİŞKİLİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
FETÖ, 7 Şubat 2012'de ilk kez hükümeti hedef alarak, o dönem MİT Müsteşarı sıfatı bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisini ifadeye çağırma hamlesinde bulundu. Hedef, Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i PKK ile ilişki içerisindeymiş gibi göstermeye çalışarak hükümetin yıkılmasını sağlamaktı. MİT mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten 'Mutlu' kod adlı örgüt üyesinin yasadışı şekilde elde ettiği Oslo görüşmelerinin 47.05 saniyelik dijital kayıtları, PKK'ya yakın medyaya servis edildi. Ardından ise fiziki olarak Diyarbakır'daki BDP binasına yerleştirildi ve sözde bir operasyonda bulunularak kumpasa dayanak oluşturuldu.
GÜLEN'DEN TALİMATI BİZZAT ALDI
7 Şubat kumpası, Türkiye Emniyet imamı Çetin Özgür ile yargı imamının Ocak 2012'de İstanbul'dan ABD'ye gidip FETÖ elebaşından kumpas talimatını alarak gerçekleştirildi. Talimat öncesi ve sonrası MİT, emniyet ve yargı imamları, biri ocak ayında Diyarbakır'da, diğeri 2-4 Şubat'ta Ankara Asya Termal Otel'de olmak üzere 2 ayrı toplantı gerçekleştirdi. Kumpasın emniyet ayağında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün ve yardımcısı firari Serdar Bayraktutan yer alıyordu. Yargı ayağında ise özel yetkili savcılar Bilal Bayraktar ile Sadrettin Sarıkaya bulunuyordu.
TEZGÂHI ERDOĞAN BOZDU
MİT görevlileri ifadeye çağırıldı, haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Tüm bunlar ise o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek kurgulandı. Tezgâh, MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını doğrudan Başbakan'ın iznine bağlayan kanunun çıkarılmasıyla önlendi.
YÜZÜNE ESTETİK YAPTIRDI
'Moda Foods' adlı işyerinin önünde fotoğraflarını çektiğimiz Çetin Özgür, hayli keyifli görünüyor. Hafta sonları oğluyla birlikte örgüte ait bir kitabevine özel servise bile çıkıyor. SABAH ekiplerinin elinde 15 yıl önce çekilmiş bir vesikalık dışında fotoğrafı olmayan Çetin Özgür'ü ekiplerimiz tanımakta hayli zorlandı. Ancak farklı fotoğraf programlarıyla onun olduğunu kesinleştirdik. 55 yaşındaki istihbarat uzmanı Çetin Özgür'ün tanınmamak için muhtemelen yüz kısmına yönelik bir estetik operasyonu geçirdiğini değerlendiriyoruz.
İŞTE İHANET ŞEBEKESİ
MİT kumpası organizasyonunda emniyetin mahrem ayağında yer alan imamlar ise şu şekilde: Osman Hilmi Özdil, Çetin Özgür, Cengiz Özkan, Ali Rıza Tekinkaya, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Kamil Bayram, Sebahattin Kaplan, Bekir Kalağası, Musa Metin, Ramazan Yılmaz, Bilal İrice, Muhammed Bekar, Hüseyin Civan.
2 VİLLADAN 6 BİN DOLAR KİRA ALIYOR
Çetin Özgür'ün bir diğer villası ise 231 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057-1338 adresindeydi. 22 Mart 2022 tarihinde 775 bin dolara satın alınan villanın şu anki değeri yaklaşık 1 milyon dolar. New Jersey'in en iyi muhitlerinden olan Wallington'daki bu villa dışarıdan tek görünse de aslında bağımsız iki ayrı lüks müstakil villadan oluşuyor. Yerinde incelediğimiz iki villa dairesi yabancılara kiraya verilmiş ve her ikisinden toplamda 6 bin dolar civarında gelir elde ediliyor.
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