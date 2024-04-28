Belçika Prensi "Yeşil Enerji" projesi için neden Türkiye'yi tercih etti? Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu: Önemli bir vizyonu var

BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'IN ÇEVRE KONUSUNDAKİ DUYARLILIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin devasa bir potensiyeli var, büyük bir uzmanlığı var. Benim için, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin dünyanın tüm ülkeleriyle bağlantısı var. Bir ayağı Avrupa ancak bir ayağı da Asya'da. Eminim ki bu yenilenebilir teknoloji yetkinlik merkezini Türkiye'de kurabileceğiz. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım'ın alternatif enerji ve çevre konusundaki çalışma ve düşüncelerini biliyorum. Onların önemli bir vizyonu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim projemi okuyup ülkenin gelişimine katkısı olacağını düşündü, sizin böyle bir lideriniz var. Projemi daha iyi anlatabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze de görüşmek isterim.