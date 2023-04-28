Kozmik FETÖ’cü Mehmet Emin Kuşçu Dallas’ta saklanıyor! Telekulakçı hain ABD’deki ininde











Yine aynı şekilde ikamet ettiği evi olan 1218 Bridgeway Ln, Allen Teksas 75013 adresini şirket adresi olarak gösteren Hatice Kuşçu, 2023 model son derece lüks siyah renkli 7 kişilik Japon markası SUV araç kullanırken, Mehmet Kuşçu'nun ise 10 yıllık Amerikan markası Jeep kullanması dikkatimizden kaçmadı. Dallas Allen bölgesi zengin ve seçkin Amerikalıların oturduğu muhit olarak da bilinmektedir. SABAH'ın 45 günlük özel araştırmalarla 1 milyon dolarlık villada oturduğunu tespit edip işyerinde görüntülediği firari yargı imamı Ahmet Can da Dallas'ın seçkin Allen bölgesinde ikamet etmektedir. SABAH'ın saha araştırmalarındaki tespitlerinde Kuşçu'nun villanın arka garaj kısmını adeta şirketin merkezi haline getirdiği görülüyor.