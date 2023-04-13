13 Nisan 2023, Perşembe
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Kumpasçı Ekrem Dumanlı bu evde saklanıyor! 600 bin dolarlık villada yaşıyor
FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın izine ulaşıldı. 2015'te Zaman gazetesi binasından matbaaya ait bir kamyonun kasasında kaçan ve 8 yıldır firari olan Dumanlı, ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşadığı lüks villanın önünde yakalandı. ABD'nin birçok eyaletinde sık sık ev değiştiren Dumanlı'nın, 16 Haziran 2021'den beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada, aylık 2 bin 800 dolar kira ödeyerek oturduğu belirlendi.