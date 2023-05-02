MİT kumpasının beyni FETÖ'cü Çetin Özgür ABD'de! Böyle görüntülendi

FETÖ’nün bir karanlık adamı daha ininde bulundu. FETÖ’nün hükümete karşı ilk kumpas girişimini, elebaşı Gülen’den aldığı talimatla bizzat yürüten Çetin Özgür, ABD’nin himayesinde milyon dolarlık şirketleri yönetiyor. Firar ettikten sonra izini kaybettirmeye çalışan ve estetik yaptıran Özgür’ü ininde görüntülendi. MİT kumpasının beyni olan Özgür’ün ABD’de milyon dolarlık 4 villası da bulunuyor.

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