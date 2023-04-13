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Ekrem Dumanlı ABD’de görüntülendi! Ekrem Dumanlı nasıl kaçtı? FETÖ'deki rolü neydi? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 11:29
Sabah Gazetesi FETÖ'nün dünya üzerindeki 11 kişilik kara propaganda işlerinden sorumlu imamı Ekrem Dumanlı'yı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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Ekrem Dumanlı ABD’de görüntülendi
Ekrem Dumanlı ABD’de görüntülendi
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