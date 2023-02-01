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FETÖ’cü Harun Tokak İsveç’te görüntülendi

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Giriş: 01.02.2023 13:36
FETÖ'nün firari isimleri, saklandıkları yerlerde birer birer deşifre olmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi, örgütün en karanlık isimlerinden "Başyüceler şurası üyesi, sözde İsrail imamı Harun Tokak'ı İsveç'te görüntüledi. FETÖ'cü Tokak'ın, Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istemesi üzerine başkent Stocholm'den Malmö'ye taşındığı ortaya çıktı.
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