01 Şubat 2023, Çarşamba
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FETÖ’cü Harun Tokak İsveç’te görüntülendi
FETÖ'nün firari isimleri, saklandıkları yerlerde birer birer deşifre olmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi, örgütün en karanlık isimlerinden "Başyüceler şurası üyesi, sözde İsrail imamı Harun Tokak'ı İsveç'te görüntüledi. FETÖ'cü Tokak'ın, Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istemesi üzerine başkent Stocholm'den Malmö'ye taşındığı ortaya çıktı.