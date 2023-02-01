FETÖ’nün en karanlık adamı Harun Tokak İsveç’te görüntülendi! En gizli bilgilere sahip olan Tokak kırmızı listede aranıyor

DÜKKANI DANİMARKA'DA KENDİSİ İSVEÇ'TE

Tokak, 2019 yılında Danimarka'da kaldığı süre zarfında bir televizyon kanalında verdiği demeçte yurt dışında çiğköfte dükkânı açtığını da belirtmişti. Tokak, geçimini nasıl sağladığı yönündeki soruya, "Bulunduğumuz yerde bir 50 metre karelik olan çiğköfte işi yapan bir arkadaşımız vardı. 'Hocam birlikte yapalım' dedi. İlk önceleri biraz soğuk baktık. Bir, iki iş adamının da katkılarıyla önce bu böyle olmaz, 'Endüstriyel hale getirelim, makine alalım, makine alınca buraya bu sığmaz. Yeri genişletelim' dedik. Orada çiğköfte üretiyoruz, oradaki marketlere dağıtılıyor. Bizim çok fazla bir şey yaptığımız yok. Biz sadece ticaretten de anlamadığımız için ofis bölümünü bekliyoruz, gelenle gidenle sohbet ediyoruz. Oraya gidenle ilgileniyoruz, temizliğiyle ilgileniyoruz. O işlerden anlıyoruz. Profesyonelce o işi götüren işletmeci arkadaşlarımız var. Onlar götürüyorlar. Biz de onlara fikren zikren destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.