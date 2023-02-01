FETÖ'nün en karanlık adamı Harun Tokak İsveç'te görüntülendi! En gizli bilgilere sahip olan Tokak kırmızı listede aranıyor
FETÖ’nün ‘Karanlık Kurulu’ adlı sözde Başyüceler Şurası’nın Lordu olarak bilinen Harun Tokak, İsveç’in Malmö kentinde görüntülendi. İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesinde 10 milyon lira ile kırmızı kategoride yer alan Tokak'ın iade talebi, teröristlere kucak açan İsveç tarafından reddedildi. Tokak, FETÖ’nün en gizli bilgilerine sahip karanlık bir isim.
Terör örgütü FETÖ'nün tepe yöneticileri yurtdışında birer birer görüntülenmeye devam ederken, bu kez örgütün sözde 'Başyüceler Şurası'nın Lordu', 'İsrail İmamı' Harun Tokak'ı kameralara yakalandı. Tokak, bir yandan NATO'ya üye olmak isterken, öte yandan terör ve provokasyonlara göz yuman İsveç'te, başkent Stockholm'ün 600 kilometre güneyindeki Malmö kentinde görüntülendi.
SABAH, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ile kırmızı kategoride yer alan FETÖ'nün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen "Başyüceler Şurası", "İstişare Heyeti" üyesi ve İsrail imamı Harun Tokak'ı (67) saklandığı inini de buldu.
FETÖ'ye ait kapatılan Türkiye Gazeteciler Ve Yazarlar Vakfı'nda uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra İsrail'in kontrolünde bulunan Kudüs'te örgüte ait kapatılan Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü kılıfı altında 'İsrail İmamı' olarak yıllarca görev yapan firari Harun Tokak'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı operasyonlarından önce gittiği Kudüs'ten bir daha Türkiye'ye dönmediğini tespit edildi. Hakkında Türkiye'de yakalama ve gözaltı kararı verildiği istihbaratı alan Tokak, 10 Ekim 2015'te Kudüs'ten direkt Danimarka'ya firar etti. Burada gıda sektörüne girdi. Tokak'ın son durağı ise İsveç oldu.
MALMÖ'DE ORTAYA ÇIKTI
Daha önce Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun ve Celal Fındık'ı gibi üst düzey örgüt yöneticilerini Almanya ve İsveç'te görüntülemiştik. Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten iadesi istenen ve hakkında İnterpol'den kırmızı bülten çıkarılma talebi bulunan azılı üst düzey örgüt yöneticisi firari Harun Tokak'ı da İsveç'in Malmö kentinde günler süren özel araştırmalar sonucu bulduk.
İADESİ İSTENİNCE BAŞKENTTEN MALMÖ'YE TAŞINDI
SABAH ekibi, Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği ancak İsveç'in vermeyi reddettiği Harun Tokak'ı İsveç'in her yerinde adım adım aradı. Yaptığımız saha araştırmalarında, Tokak'ın iade listesine girdikten sonra İsveç'teki eski ikâmetgahını, İsveç'in en güneyinde bulunan ve daha önce ikamet ettiği değerlendirilen Stockholm'e 600 kilometre uzaklıktaki liman kenti Malmö'ye gizlice taşıdığını öğrendik. SABAH Özel İstihbarat Ekipleri, FETÖ Terör Örgütü'nün "Başyüceler Şura Üyesi", "Molla" Harun Tokak'ın Malmö kentinin Limhamn Bölgesi Betonggatan Caddesi 17 Numaralı Apartmanın 1103 nolu dairesinde oturduğunu tespit etti.
10 MİLYONLUK EVDE OTURUYOR
Örgütün ayrıca 'ideoloji üreticisi' tabakasındaki yöneticilere verilen 'Molla' pozisyonunda da yer alan Tokak'ın saklandığı bölge, eski Malmö liman bölgesi. 2 yıl önce 'Kentsel Dönüşüm Bölgesi ' ilan edilen bölgede ortalama ev fiyatları 10 Milyon TL'den başlıyor.
KONTROLLÜ OLARAK DIŞARI ÇIKIYOR
10 Mart 2022 tarihinde bu adrese eşiyle birlikte gizlice taşınan Tokak, haftada bir evinden alışveriş yapmak için kontrollü olarak dışarı çıkıyor. Türkiye'nin İsveç'ten özel olarak iadesini talep ettiği Tokak, Malmö kentinde dış dünyayla adeta iletişimini kesmiş görünüyor. Tokak'ın liman kenti Malmö'ye taşınmasının arka planındaki motivasyonun ise olası bir iade durumunda ülkeden rahatça firar edebilme amacı olduğu değerlendiriliyor.
İSVEÇ FETÖ'YE KOL KANAT GERDİ
Türkiye'deki FETÖ çatı davasında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan aranma kararı olan Tokak hakkında mal varlığına el konma kararı bulunuyor. Tokak, Türkiye'nin 2022 yılında İsveç'ten derdest olarak iadesi talep edilen Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er, Harun Ayvaz gibi FETÖ üyelerinin arasında bulunuyordu. Ancak İsveç Bakanlar kurulu, aralarında Tokak'ın da bulunduğu üst düzey örgüt üyelerinin iade talebini reddetti.
DÜKKANI DANİMARKA'DA KENDİSİ İSVEÇ'TE
Tokak, 2019 yılında Danimarka'da kaldığı süre zarfında bir televizyon kanalında verdiği demeçte yurt dışında çiğköfte dükkânı açtığını da belirtmişti. Tokak, geçimini nasıl sağladığı yönündeki soruya, "Bulunduğumuz yerde bir 50 metre karelik olan çiğköfte işi yapan bir arkadaşımız vardı. 'Hocam birlikte yapalım' dedi. İlk önceleri biraz soğuk baktık. Bir, iki iş adamının da katkılarıyla önce bu böyle olmaz, 'Endüstriyel hale getirelim, makine alalım, makine alınca buraya bu sığmaz. Yeri genişletelim' dedik. Orada çiğköfte üretiyoruz, oradaki marketlere dağıtılıyor. Bizim çok fazla bir şey yaptığımız yok. Biz sadece ticaretten de anlamadığımız için ofis bölümünü bekliyoruz, gelenle gidenle sohbet ediyoruz. Oraya gidenle ilgileniyoruz, temizliğiyle ilgileniyoruz. O işlerden anlıyoruz. Profesyonelce o işi götüren işletmeci arkadaşlarımız var. Onlar götürüyorlar. Biz de onlara fikren zikren destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
POTANSİYEL ELEBAŞI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçebilecek olası kişiler arasında bulunan Tokak, örgütün gelenekçi kanadını temsil ediyor. 1955'te Uşak doğumlu olan Tokak, 1967'de Uşak'ta lise eğitimini tamamladı. 1973'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen'le tanıştı. O süreçte Gülen'in yakın ekibine dahil olan Tokak, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979′da mezun olduktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı. Türkiye'de yaşadığı dönem ise Tokak, örgütte "Antalya imamı", "Akdeniz Bölge İmamlığı", "Van ve Ankara İmamlığı" da yaptı. 2000'li yıllarda ise örgüte ait Diyalog Avrasya Derneği Başkanlığı'nı da yürüttü. O dönem örgütün ihanet projesi sözde "dinlerarası diyalog" faaliyeti kapsamında farklı dinlerden temsilerle de görüşen isimler arasındaydı.
NUH METE YÜKSEL'E KUMPASTA ROL OYNADI
2002'de elebaşı Gülen'e terör örgütü kurmaktan dava açan dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e yönelik 'gizli kaset' servisinin o dönem Hürriyet gazetesine servis edildiği "tanık" ifadelerinde yer almıştı. Bu servisi ise firari FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı Harun Tokak'ın yaptığı iddia edilmişti. Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara DGM'de görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istemişti. Bir gün sonra yani 22 Ekim 2002'de kaset haberi Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlanmıştı. HSYK, aynı gün Nuh Mete Yüksel'i görevden almış, dört yıl sonra da Gülen'e açılan dava düşürülmüştü.
İSRAİL ŞEMSİYESİ
Örgütün İsrail sorumlusu pozisyonunda yer aldığı süre zarfında Türkiye-İsrail arasında yaşanan diplomatik kriz esnasında İsrail'e giden Tokak, Türk vatandaşları baskı ve gözaltılar yaşarken İsrail devletinde çalışma ve oturma izni alabilmişti.
ÖRGÜTÜN SEÇKİN BİRİMİNDEN
Ankara'daki FETÖ çatı davasının iddianamesine yansıyan bilgilere göre Tokak, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bilen bir isim. Örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile elebaşı Gülen'den talimat alan seçkin kişiler arasında bulunuyor. Tokak için aynı zamanda dava dosyasında, "Dış Ülkeler Koordinatörü" olduğu, örgütün üst kurulunda görevli olduğu sonuç olarak şüpheli şahsın örgüt içerisinde aktif olarak 'İstişare heyeti üyesi' konumunda faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılıyor.
HDP İLE KUZEY IRAK'TA TOPLANTI
Tokak'ın, HDP eski milletvekili Altan Tan'ın da katıldığı Kuzey Irak'taki bir toplantıda çekildikleri fotoğraf gündem olmuştu. Fotoğrafın gündeme geldiği 2016 yılında yapılan haber üzerine Twitter'dan bir açıklama yapan Altan Tan, fotoğrafın 2009 yılında Erbil'de yapılan Abant Platformu'nda çekildiğini duyurmuştu. Tokak'ın oğlunun ise 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alındığı sırada kendisine ait aracın plakasının ise "FG" olduğu öğrenilmişti.
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