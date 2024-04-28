Türkiye'nin "Yeni ve Sivil" anayasa ihtiyacı! Sistem tıkandı millet yenilik istiyor
12 Eylül'ün ardından cunta yönetimi, antidemokratik uygulamalarla ülkeyi kontrol edebilmek için 1982 anayasasını hazırladı. Anayasa, askerin "sorgulanamaz" kararları ile ortaya çıktı. Öyle ki birçok değişikliğe rağmen bugün hala bir darbe anayasası ile yönetiliyor Türkiye. Bu nedenle de sivil bir anayasa talebinde bulunuyor millet. "Neden yeni ve sivil bir anayasa?" sorusuna yanıt aradığımız analiz haberimizde...
12 Eylül'ün ardından Cunta Yönetimi, antidemokratik uygulamalarla ülkeyi kontrol edebilmek için 1982 Anayasasını hazırladı. Anayasa, askerin "sorgulanamaz" kararları ile ortaya çıktı. Öyle ki birçok değişikliğe rağmen bugün hala bir Darbe Anayasası ile yönetiliyor Türkiye. Bu nedenle de sivil bir Anayasa talebinde bulunuyor millet. "Neden yeni ve sivil bir Anayasa?" sorusuna yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara.
SANDIKLA GELENİN SİLAHLA DEVRİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇAN 27 MAYIS 1960 DARBESİ...
Osmanlı'da başlayan askeri isyan ve darbeler, imparatorluğun yıkılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde de neredeyse her 10 yılda bir tekrar etti. Ülkenin bekası devletin bağımsızlığı ve milletin egemenliği tehlikeye girdi tüm bu girişimlerle. Türkiye'de kronikleşen bazı sorunların çözüme kavuşturulamamasının en büyük nedeni de 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE VURGULAMIŞTI: 12 EYLÜL YÖNETİMİNİN ÜLKEMİZİN KALBİNE SAPLADIĞI EN BÜYÜK HANÇER 1982 DARBE ANAYASASIDIR
12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır. Her ne kadar 1987'den itibaren 23 kez değiştirilmiş, hatta 2017'de tarihi bir yönetim sistemi değişikliğine gidilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır.
Sivil anayasa tartışması Türkiye'nin gündemini meşgul edegeldi yıllarca. Çok şey yazıldı, çizildi. Toplumun değişik kesimlerince farklı şekilde yorumlandı, değerlendirildi. "Niçin yeni ve sivil bir anayasa?" sorusunun yanıtı her geçen gün çok daha merak edilir oldu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: BU UTANCIN AŞILMASINI TALEP EDİYOR TOPLUM...
12 Eylül darbesiyle yüzleşmeyi başardı Türkiye. 2010'da gerçekleşen anayasa değişikliği ile darbecilerin yargılanmasını engelleyen hükümler kaldırıldı. Hayatta olan cuntacılar yargılandı, mahkum edildi. Ancak ülke hala yargının mahkum ettiği o darbecilerin hazırladığı anayasa ile yönetiliyor. Hal böyle olunca da bu utancın aşılmasını talep ediyor toplum.
TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BEYAZIT: 1982 ANAYASASI'NIN SİSTEMATİĞİ BOZULDU
Yapılan fazlaca değişiklikle yamalı bohçaya dönen 1982 Anayasası'nın sistematiğinin bozulduğu ve çok sayıda birbiri ile uyumsuz hükmün ortaya çıktığı belirtiliyor. Mevcut çelişkilerin ve eksiklerin giderilmesi için de baştan sona yeni ve bütünlüklü bir anayasa hazırlanması gerektiğine işaret ediliyor.
Demokrasi ve özgürlükler alanında son 21 yıldır hiç ara vermeden devam eden reformların, Türkiye yüzyılında daha da güçlendirilmesi ve yeni anayasa ile nihai bir güvenceye kavuşturulması hedefleniyor.
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