Türkiye'nin "Yeni ve Sivil" anayasa ihtiyacı! Sistem tıkandı millet yenilik istiyor

12 Eylül'ün ardından Cunta Yönetimi, antidemokratik uygulamalarla ülkeyi kontrol edebilmek için 1982 Anayasasını hazırladı. Anayasa, askerin "sorgulanamaz" kararları ile ortaya çıktı. Öyle ki birçok değişikliğe rağmen bugün hala bir Darbe Anayasası ile yönetiliyor Türkiye. Bu nedenle de sivil bir Anayasa talebinde bulunuyor millet. "Neden yeni ve sivil bir Anayasa?" sorusuna yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara.

SANDIKLA GELENİN SİLAHLA DEVRİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇAN 27 MAYIS 1960 DARBESİ...

Osmanlı'da başlayan askeri isyan ve darbeler, imparatorluğun yıkılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde de neredeyse her 10 yılda bir tekrar etti. Ülkenin bekası devletin bağımsızlığı ve milletin egemenliği tehlikeye girdi tüm bu girişimlerle. Türkiye'de kronikleşen bazı sorunların çözüme kavuşturulamamasının en büyük nedeni de 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar oldu.