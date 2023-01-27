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FETÖ'nün din bozguncusu Celal Fındık Berlin'de görüntülendi! Hedeflerinde diyanet camileri var

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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FETÖ’nün din bozguncusu Celal Fındık Berlin’de görüntülendi! Hedeflerinde diyanet camileri var

FETÖ’nün İslam dinini tahrif etmeyi amaçlayan, sözde üç dinli House of One adlı ihanet projesinin beyni Celal Fındık, Almanya Berlin’de saklanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Fındık, FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinde yer alırken, örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir firari terörist.

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşalarına devam ediyor. SABAH Özel İstihbarat ekiplerinin radarına bu kez, taşeronluğunu FETÖ'nün yaptığı Vatikan merkezli House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Forum Dialog Institute'nin Genel Müdürü Celal Fındık takıldı.

SABAH, daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk ve FETÖ'nün Almanya'daki beyni Ercan Karakoyun'u kaçıp saklandıkları inlerinde bulmuştu. SABAH ekibi bu kez firari FETÖ'cü Celal Fındık'ı FETÖ'nün Avrupa'daki beyni Ercan Karakoyun'la birlikte Berlin'de görüntülemeyi başardı.



İSLAM'I TAHRİF PROJESİNİN BAŞINDA
İslamiyet'i tahrif etmeyi amaçlayan ve "dinler arası diyalog", "çatı din" ve "Hz. Muhammed'siz İslam" gibi ihanet projelerinin yürütücüsü olan Fındık, FETÖ'nün dinler arası diyalog projesinin sahadaki en önemli sembollerinden biri.


Celal Fındık, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri Kategori'de yer alıyor. Hakkında Gümüşhane Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aranma kaydı bulunuyor. FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinden olan Fındık, 2019'da Almanya'da kurulan Verband Für Gessellschaffihes Engagernent (VGE) isimli eğitim, gençlik çalışmaları, dinler arası diyalog amaçlı dernekte de aktif faaliyet gösteriyor. Fındık, bu kapsamda örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir firari terörist.





Fındık'ın yöneticisi olduğu 'House of One' adlı FETÖ projesinin temeli 21 Mayıs 2021'de yapılan törenle atıldı. Alman Federal Hükümeti 20 milyon, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Kalan kısım ise örgüt mensuplarınca toplandı. Yaklaşık 50 milyon euroluk bir maliyetle yapılan 'House of One'ın inşası sürüyor.


İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan FETÖ'cü Abdullah Aymaz ve Enes Kanter de Tek Ev projesinin temel atma törenine video mesaj göndermişti. House of One ile ilgili olan isimler arasında Berlin Marien Kilisesi Papazı Gregor Hohberg, İsrail vatandaşı haham Tovia Ben Chorin ve Forum Dialog Institute'den FETÖ firarisi Kadir Sancı var. Bu üç isim üç dini bir evde bir araya getirerek dinler arası diyalog ortamı oluşturmaya ve projeyi sürdürmeye çalışıyor.





AİHM'DE DURUŞMA İZLİYOR
Fındık son olarak geçtiğimiz haftalarda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davasının izleyicileri arasında yer alarak, örgütün Avrupa'daki üyelerine hukuki destek de sağlıyor.



BYLOCK YAZIŞMALARINDA ADI GEÇİYOR
Bank Asya'daki hesabında elebaşı Fetullah Gülen'in 2014'teki talimatı sonrası artış tespit edilen Celal Fındık, örgüt yöneticilerinin ByLock yazışmasında ismi geçen önemli isimlerden biri. "Örgütsel tedbirler- Dijital materyallerin temizlenmesi ve tedbirler" başlıklı yazışma içeriğinde, yapılacak olası operasyonlara karşı operasyon listesinde yer alan şahısların tedbirli olmalarının istendiği ifade ediliyor. Fındık'ın ismi, işte bu tedbirli olması gereken kişiler arasında yer alıyor.





ÖRGÜTÜN ASIL HEDEFİ DİYANET
Celal Fındık'ın genel müdürlüğünü yaptığı Forum Dialog Institute, son dönemlerde Alman makamlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camilerin imamlarının casusluk yaptıkları iddiasıyla ihbar yağdırıyor. Örgütün buradaki esas hedefi ise Almanya'da Diyanet'e bağlı camilerin kapatılarak her eyalete, Vatikan merkezli olan ve örgütün taşeronluğunu yaptığı 'House of One' projesinin benzerini inşa etmek. Fındık, bu amaçla 2017 yılında ABD merkezli Huffington Post gibi medya kuruluşlarına verdiği demeçlerle projenin PR çalışmasını da yürütüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan ve FETÖ'nün dâhil edildiği 'House of One' adlı çok dinli projeye 28 Mayıs 2021 tarihinde tepki göstermişti. Bakanlık açıklamasında "Proje üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder" denilmişti.



DANIŞMA MECLİSİ KURDULAR
Başka bir ByLock yazışma içeriğinde ise Fındık'ın üyesi olduğu derneklerle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Eyüp bey aradı. House Of One projesine bir vakıf kuruluyormuş. Onun için o vakfın bir danışma meclisi lazımmış. Şu an bizden teklif gitmediği için dışarıdan birisini teklif etmişler. Oradan Celal Fındık'ın teklifi, zaten Arhan Gardas bey oraya taşındığı için, acaba bu meclise teklif edebilir miyiz diye soruyorlar. Yarın House of One'da görüşme olacakmış. O zamana kadar söylemeleri gerekiyormuş."

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