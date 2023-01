FETÖ’nün din bozguncusu Celal Fındık Berlin’de görüntülendi! Hedeflerinde diyanet camileri var

DANIŞMA MECLİSİ KURDULAR

Başka bir ByLock yazışma içeriğinde ise Fındık'ın üyesi olduğu derneklerle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Eyüp bey aradı. House Of One projesine bir vakıf kuruluyormuş. Onun için o vakfın bir danışma meclisi lazımmış. Şu an bizden teklif gitmediği için dışarıdan birisini teklif etmişler. Oradan Celal Fındık'ın teklifi, zaten Arhan Gardas bey oraya taşındığı için, acaba bu meclise teklif edebilir miyiz diye soruyorlar. Yarın House of One'da görüşme olacakmış. O zamana kadar söylemeleri gerekiyormuş."