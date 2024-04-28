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Beşiktaş'ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazaya karışan aile dehşet anlarını A Haber'e anlattı.
Pınar Özençahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:30Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:47