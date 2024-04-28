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Haberler Galeri Beşiktaş'ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

Beşiktaş'ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazaya karışan aile dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:47
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Beşiktaş’ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

Beşiktaş'ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araçlara çarptı. Toplam 8 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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Beşiktaş’ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı.

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Beşiktaş’ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

Ardından demir bariyerleri yıkarak karşı yönden gelen araçların üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Beşiktaş’ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

Polis ekipleri yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra araç içerisindeki sıkışan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Beşiktaş’ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi | Kazaya karışan aile dehşet anlarını anlattı

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.