Türkiye'deki sözde özgür basına servet ödüyorlar! İşte sırlarla dolu ABD'li Chrest Vakfının kirli ilişki ağı

ABD'DE SİVİL TOPLUM DESTEKÇİSİ

Ancak baba Jensen'in faaliyetleri sadece iş hayatıyla sınırlı değil. Aynı zamanda bir sivil toplum destekçisi.

Bu amaçla 1986 yılında The Jenesis Group isimli bir vakıf kuruyor. The Jenesis Group ile Chrest Foundation aynı adreste tanımlı. The Jenesis Group, yine Türkiye'de de çalışma yürüten Ashoka isimli STK'nın en büyük destekçilerinden. Vakfın 2018'de Ashoka'ya 500.000 dolarlık bağış yaptığı görülüyor.

Şarta göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde vakıf fonlarına başvuracak kuruluşların 501(c)(3) kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı olması gerekiyor. Bu sebeple Türkiye'den destek talep eden kuruluşlar, yardım amacıyla kurulmuş yasal olarak kayıtlı kuruluşlar olmalıdır.

VERGİDE USULSÜZLÜK MÜ YAPIYORLAR?

Ancak vakıftan destek alan Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope Scope Medya AŞ'ye ait kar amacı güden bir kurum. The Jenesis Group ile yanı adresteki Chrest Foundation'ın yaptığı tüm bağışlar kar amacı gütmeyen kurumlara ancak Scope Medya AŞ ve 140 Journos şirket.