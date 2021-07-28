Türkiye'deki sözde özgür basına servet ödüyorlar! İşte sırlarla dolu ABD'li Chrest Vakfının kirli ilişki ağı

CHREST VAKFI, KAĞIT ÜZERİNDE AİLE VAKFI OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR

Chrest Vakfının İngilizce ve Türkçe internet sitesinde, vakfın kurucuları ve faaliyetleri hakkında bilgilere yer veriliyor.

Vakfın, 1999'da Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından sağlık sigortası, telekomünikasyon ve aileyle ilgili diğer iş yatırımları yoluyla kazanılan mali kaynakların bir kısmını başkalarıyla paylaşmak için kurulduğu savunuluyor.

Kurucuların anne-babaları tarafından başlatılan hayırseverlik ve bağış geleneğini sürdürmeye çalıştığı kaydedilen sitede, Jensen ailesinin ABD'de uzun yıllardır çalışmalarını yoksul çocuklar, sosyal girişimciler, üniversite bursları, diyabet araştırmaları ve diğer başka alanlarda yoğunlaştırdığı öne sürülüyor.

Sitedeki bilgilerde, Chrest Vakfının kurucuları, ailenin Türkiye'yi de içine alan Akdeniz bölgesine yaptıkları seyahatler ve sosyal girişimlerle ilgili uluslararası bir konferansın ardından vakıf kaynaklarının bir kısmının Türkiye'ye tahsis edilmesi kararını verdiği iddiası yer alıyor.

Yönetim Kurulu'nda 5 kişi ve 1 çalışan olmak üzere aynı soy ismi taşıyan toplam 6 kişilik kadrosu bulunduğu görülen Chrest Vakfının 2001'den 2016'ya kadar sadece Türkiye ve yakın bölgesindeki sivil toplum girişimlerini desteklediği savunuluyor. ABD vergi kurumu IRS'ye verilen beyannamelerde çalışan sayısı 1 olarak görünse de çalışan kişinin soyadının Jensen olması aslında vakıfta sadece aile bireylerinin bulunduğunu doğruluyor.

Vakfın hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteğiyle belirlediği, hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisinin ise faaliyet ve finansal raporlarla takip edildiği öne sürülüyor.

İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntemin ise vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olduğu iddia ediliyor.

ANİDEN 3 KAT ARTIYOR

Cherst'in mali yapısı ABD'nin Plitzer Ödüllü yayın organı ProPublica tarafından da mercek altına alındı. ProPublica'nın araştırmasına göre Cherst'in 2011'deki mal varlıklarının toplamı 7 milyon 766 bin dolar ve bu rakam 2015'e kadar önemli değişiklikler göstermiyor. Akşam'da yer alan habere göre, 2015'te 6.6 milyon dolara gerileyen varlıklar, 2017'de aniden 22 milyon 782 bin dolar seviyesine çıkıyor. Vakfın sitesinde de rakam verilmeden bahsedilen bu artışın kaynağına ProPublica da ulaşamamış. Aynı araştırmada vakfın 2015'teki harcamalarının yüzde 85.4'ünü fonlamaya ayırdığı da görülüyor.

MAL VARLIKLARI

Ailenin mal varlığını nasıl elde ettiğine baktığımızda ise karşımıza Ronald L. Jensen çıkıyor. Jensen 1982 yılında UICI isimli bir sigorta firması kuruyor. Firma kısa sürede milyar dolar ciro yapan bir dev haline geliyor.

AİLE ŞİRKETİNE 476 MİLYON DOLAR KALIYOR

Ronald Jensen 2 Eylül 2005'te bir trafik kazasında ölüyor. Firması UICI ise, hemen 16 Eylül 2005'te Blackstone Group firmasına satılıyor. Satış bedeli 1.7 milyar dolar. Jensen Ailesi şirketin yüzde 28'ine sahip. Yani 476 milyon dolar kalıyor aileye.