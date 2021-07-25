Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan ABD'li Chrest Foundation Vakfı'nın hedefi Türk askeri!
ABD'li Chrest Foundation Vakfı Türkiye'de kendi amaçlarına hizmet etmesi için başta Ruşen Çakır ve Hasan Cemal olmak üzere birçok sözde muhalif medya ve bazı kuruluşlara binlerce dolar fon aktardı. Çakır ve Hasan Cemal’i fonlayan Chrest Foundation Vakfı Başkanı, Stratfor Türkiye Masası’ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istemiş.
Lou Anne King Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği öğrenildi.
Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 2001 saat: 19:32:21'de tarihinde Stratfor Türkiye Masası'na şu e-maili göndermiş:
TALEP: TÜRKİYE / PKK MEVCUT DURUM
Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye'de sahada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuruluşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmektedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alanlarından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye seyahat edecek."
STRATFOR; 15 TEMMUZ'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ERDOĞAN'IN UÇAĞININ LOKASYONUYLA İLGİLİ 3 KEZ PAYLAŞIMDA BULUNDU
ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.
Stratfor'un, darbecilerin suikast için yerini tespit etmeye çalıştığı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a hareket eden uçağının yerini çok kısa süre içinde tespit etmesi ve havadaki konumuyla ilgili üç kez tweet atması kamuoyunun dikkatini çekmişti.
İlk paylaşımında Erdoğan'ın uçağını Marmara Denizi üzerinde ifşa eden Stratfor, ikinci tweetinde uçağın İstanbul'a yaklaştığını ve "muhtemelen" iniş yapacağını bildiren bir paylaşımda bulundu.
Stratfor, son tweetinde ise uçağın İstanbul'a indiğinin teyit edildiğini Atatürk Hava Limanı'nın konumunu da göstererek kamuoyuna aktardı.
Teksas merkezli olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler sunsa da birçok ülkede istihbarat birimleri ve "casuslarla" çalıştığı ifade ediliyor.
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