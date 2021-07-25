Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan ABD'li Chrest Foundation Vakfı'nın hedefi Türk askeri!

İlk paylaşımında Erdoğan'ın uçağını Marmara Denizi üzerinde ifşa eden Stratfor, ikinci tweetinde uçağın İstanbul'a yaklaştığını ve "muhtemelen" iniş yapacağını bildiren bir paylaşımda bulundu.



Stratfor, son tweetinde ise uçağın İstanbul'a indiğinin teyit edildiğini Atatürk Hava Limanı'nın konumunu da göstererek kamuoyuna aktardı.

Teksas merkezli olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler sunsa da birçok ülkede istihbarat birimleri ve "casuslarla" çalıştığı ifade ediliyor.