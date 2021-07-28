28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Medyada yabancı fon tartışması! Hangi dernekler nereden fonlanıyor? A Haber'de anlattı
Memleket Meselesi programına konuk olan gazeteci yazar Merve Şebnem Oruç medyada ve derneklerde "yabancı fon" tartışmasının perde arkasını yorumladı. Fonlanan dernek ve medya organlarının amaç ve faaliyetlerine değinen Oruç: "2001'den beri Türkiye odaklı çalışmalar yapıyorlar. Fonlanan medya ve sivil toplum kuruluşlarının tek odak noktası Türkiye'de algı operasyonu yapmaktır" dedi.