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Medyada yabancı fon tartışması! Hangi dernekler nereden fonlanıyor? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 09:17
Memleket Meselesi programına konuk olan gazeteci yazar Merve Şebnem Oruç medyada ve derneklerde "yabancı fon" tartışmasının perde arkasını yorumladı. Fonlanan dernek ve medya organlarının amaç ve faaliyetlerine değinen Oruç: "2001'den beri Türkiye odaklı çalışmalar yapıyorlar. Fonlanan medya ve sivil toplum kuruluşlarının tek odak noktası Türkiye'de algı operasyonu yapmaktır" dedi.
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Medyada yabancı fon tartışması
Medyada yabancı fon tartışması
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